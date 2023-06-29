Известный блогер, военный журналист и писатель Александр Карпюк (Серж Марко) рассказал о реалиях войны

Я сейчас одну неприятную вещь скажу. Об эмоциональных постах в фейсбуке и реальности. Я уже не раз встречал посты вроде "Верните Азов!", "Сколько они могут сидеть в тюрьме!", "Сделайте что-нибудь!".

Такие посты писать несложно. Это я скажу экспертно, как блогер. Хоть в чем-то я эксперт, да…

Видимо многие видели видео Бутусова, как ребята на "Брэдли" раненые пробиваются через минное поле. Под огнем арты. Жутко, да?

Не согласен с тем, что такие видео нужно публиковать, все же демотивирующее оно. Но, наконец, хоть кто-то увидел какими силами и кровью даются штурмовые действия. Мы так много смеялись над пигдогами, когда им при штурмах разваливали колонны, когда они сразу теряли много техники. Отформатированные обрезанные ролики под патриотическую музыку. Где за кадром оставалось многое, что не вкладывалось в контекст мотивирующего ролика.

А реальность она именно такова. Когда что-то удается реализовать, а что-то нет. Когда иногда подраздел отходит назад обломав зубы, только для того, чтобы отдохнуть, вынести тела погибших, отдать раненых на лечение, подготовить технику и снова на штурм, анализируются ошибки, пока эти дни аэроразведка работает круглосуточно, находя технику противника, противотанковые подразделения и стараясь залететь в тылы, чтобы найти логистику и штабы, а воздух насыщен взрывами арты, которая разбивает позиции пигдогов и отрабатывает нашедшую аэроразведку. Потом штурм, и вот уже штурмовики запрыгнули в окопы противника и кричат, чтобы те сдавались.

Никто не любит смотреть в глаза поражения. В глаза боли. Все хотят скорой победы и простых действий. Как пост в Фейсбуке.

Вы можете написать сколько угодно постов, но реально влияет на результат только количество взятых в плен пигдогов. Это обменный фонд, переданный нашими подразделениями. Это и есть тот аргумент, который реально действенный. И ребята берут сейчас многих в плен. Штурм по заминированным полям. Арта. Кровь. Пленные. Изо дня в день, большая стальная линия делает шаги вперед. Небольшие, но стабильные и системные. Умываясь кровью, но унося жизнь у врагов и пополняя обменный фонд.

Это и есть настоящий вклад в освобождение азовцев, морпехов и других пленных.

Поэтому может вам кажется, что написав пост какой-нибудь Дамблдор прочтет, махнет волшебной палочкой, и пленных отпустят. Но все начинается с плена врага. С кровавых штурмов. И потерь.

Я видел реакцию фейсбука на видео. Оно не понравилось гражданским.

Для понимания, для нас, военных – это реальность. Это то, что мы видим и обсуждаем. Это то, в чем мы живем. И это еще не самые страшные кадры, вы мне поверьте.

Но такова реальность.

Источник: пост Марко в Facebook.