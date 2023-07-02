Украинский ученый, военный, публицист Евгений Дикий рассказал о том, что грозит Западу, если Украина проиграет войну

Враг контролирует небо, преимущество в авиации над нашей более чем в десять раз. Мы экономим каждый снаряд, враг тратит их в разы больше. Союзники предоставили нам бронетехнику из расчета примерно на штат двух американских дивизий. Перед нами фронт длиной в полторы тысячи километров, сотни квадратных километров плотных минных полей, и эшелонированная оборона из трех линий укреплений. Это та реальность, в которой началось и сейчас происходит наше наступление.

Реальность, в которой ни одна из армий наших союзников никогда не наступала, даже не пробовала ничего подобного. В их теории это невозможно. Теория действительно мудра и верна, в таких условиях наступать не стоит. Но в нашей реальности у нас просто нет выбора – поэтому наступаем. И несмотря на все эти условия и несмотря на предсказание теорий, до сих пор продолжаем наступление и ежедневно зубами выгрызаем не просто очередные метры нашей земли, а очередные позиции, очередные вражеские опорники и блоки, то есть понемногу, медленно но уверенно стираем с карты первую из трех линий вражеской обороны, вместе с ее защитниками. И неумолимо приближаемся ко второй – еще более плотной…