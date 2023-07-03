Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко объяснил "Телеграфу", к чему может привести украинское наступление

Американское издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев в начале июня. Среди прочего он якобы обсудил с украинскими президентом и руководством разведки стратегию контрнаступления. Кроме того, отмечалось, что украинская сторона якобы сообщила директору ЦРУ, что надеется отвоевать значительную часть оккупированных территорий до осени, после чего принудить Москву к переговорам на своих условиях.

Я думаю, есть много искривлений в трактовках. Оценивать то, как изложено в публикации, довольно сложно. Но важно понимать, что есть украинский народ, украинское общество, украинская армия, украинская власть, которые едины, монолитны в желании освободить ВСЕ территории нашей страны. Выйти на границы 1991 года. И это не просто желание, но и понимание того, что если что-то останется как "приз" агрессору, это только отсрочит новый этап войны.

Если рассуждать о том, как мы будем освобождать Крым, то на данный момент просматривается следующий наиболее реалистичный вариант. После выхода на админграницы Крыма (что обязательно произойдет, это вопрос времени) практически все ключевые военные объекты оккупантов там окажутся досягаемы для ВСУ. Мы ясно дадим понять, что предстоят удары именно по военным объектам. После чего устанавливается срок, до которого российские колонизаторы и Черноморский флот рф должны покинуть территорию полуострова. Или – военная операция.

Я бы тут прогнозы не строил. Нам еще много надо работать над тем, чтобы выйти на админграницы Крыма. Но ключевое – что Крым при сегодняшней украинской армии, ее нынешнем качестве, вооружении, подготовке – не является тем непотопляемым авианосцем, каковым считал его путин. Сейчас оккупированный полуостров очень уязвим.

И именно поэтому Украина теоретически может пойти по пути выдвижения определенного ультиматума. Если к этому моменту ситуация созреет.

Если нет – будем воевать дальше.