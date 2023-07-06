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Контрнаступление ВСУ: чего не хочет видеть украинское общество - Михаил Макарук

Автор
Михаил Макарук Михаил Макарук
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Автор
Генштаб ВСУ

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук объяснил "Телеграфу", что нужно Украине от Запада.

ВСУ уже более месяца ведут контрнаступление против российских оккупантов. Есть определенные успехи, о которых периодически рассказывают в Минобороны. Есть определенные проблемы, о которых периодически говорят и президент Владимир Зеленский, и главком ВСУ Валерий Залужный.

Следует понимать, что территории, которые мы отвоевываем, не просто заминированы, а буквально засыпаны минами разного типа. Однозначно Запорожское и Донецкое направления сейчас — одни из наиболее заминированных территорий в мире. Оккупанты минируют без карт минирования, лишь бы — побольше-погуще. Минируют тела своих погибших.

Кроме того, российская оккупационная армия создала мощные фортификационные сооружения. Окопы глубиной в человеческий рост и огромной протяженностью на отдельных участках. Это серьезнейшие укрепления. И никто не имеет права рассказывать, что наше наступление и контрнаступление "слишком медленные".

На самом деле, всё идет, согласно имеющимся возможностям. С максимальным сохранением личного состава.

Ведь у нас не особо принято говорить о другой стороне наступательных операций. О раненых бойцах в госпиталях. О том, сколько их лишилось рук и ног. О гробах, которые приезжают во все уголки страны. О стремительно растущих кладбищах.

Значительная часть общества видеть этого не хочет, говорить об этом не хочет. Особенно такие большие "вояки" как те, кто находится на гражданке и боится заглянуть в военкомат. Меня бесит, когда такие называют себя "бойцами экономического фронта". Ты на своем "фронте" спишь в домашней кровати, рядом жена, дети. Ты ходишь в нормальные туалет и душ. А мы, реально воюющие, месяцами не видим родных и близких, то и дело хороним побратимов, собирая порой их останки в пакеты… Разве это равноценные фронты?!

Так что — да, нам нужны воины на реальном фронте. И мобилизационные мероприятия следует увеличивать. Учебно-тренировочные лагеря не должны простаивать.

Следует также понимать, что у нас недостаточно авиации. А эффективно наступать без соответствующей поддержки с воздуха практически нереально. И российских войск огромное преимущество в боевой авиации.

Кроме авиации, нам нужно больше снарядов, артиллерийских установок разного типа, бронетехники. То, что предоставлялось ранее, периодически уничтожается противником, выходит из строя в результате подрывов, попаданий. И это нужно регулярно пополнять.

Думаю, на грядущем саммите НАТО мы услышим заверения в стиле — мы готовы вам бесконечно долго помогать, вы только победите поскорее. Не понимая цену этого самого "скорее". Кто-то, думаю, сделает громкое заявление о самолетах. В стиле — дадим и будем обучать.

На самом деле, с натовскими самолетами не все так просто, как кажется. Нужно подготовить ремонтную базу, места базирования, пилотов, механиков, радистов, аэродромы, места хранения — чтобы были недосягаемы для российских ракет и ударных беспилотников.

И, конечно, не все так просто с нашим наступлением. Но мы продолжаем — и продолжим — деоккупировать свои земли. Важно, чтобы в этот процесс реально включались ВСЕ украинцы, а наши зарубежные партнеры были куда более расторопны с представлением ВСЕГО, что нам необходимо для победы над агрессором.

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