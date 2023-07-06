Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук объяснил "Телеграфу", что нужно Украине от Запада.

ВСУ уже более месяца ведут контрнаступление против российских оккупантов. Есть определенные успехи, о которых периодически рассказывают в Минобороны. Есть определенные проблемы, о которых периодически говорят и президент Владимир Зеленский, и главком ВСУ Валерий Залужный.

Следует понимать, что территории, которые мы отвоевываем, не просто заминированы, а буквально засыпаны минами разного типа. Однозначно Запорожское и Донецкое направления сейчас — одни из наиболее заминированных территорий в мире. Оккупанты минируют без карт минирования, лишь бы — побольше-погуще. Минируют тела своих погибших.

Кроме того, российская оккупационная армия создала мощные фортификационные сооружения. Окопы глубиной в человеческий рост и огромной протяженностью на отдельных участках. Это серьезнейшие укрепления. И никто не имеет права рассказывать, что наше наступление и контрнаступление "слишком медленные".

На самом деле, всё идет, согласно имеющимся возможностям. С максимальным сохранением личного состава.

Ведь у нас не особо принято говорить о другой стороне наступательных операций. О раненых бойцах в госпиталях. О том, сколько их лишилось рук и ног. О гробах, которые приезжают во все уголки страны. О стремительно растущих кладбищах.

Значительная часть общества видеть этого не хочет, говорить об этом не хочет. Особенно такие большие "вояки" как те, кто находится на гражданке и боится заглянуть в военкомат. Меня бесит, когда такие называют себя "бойцами экономического фронта". Ты на своем "фронте" спишь в домашней кровати, рядом жена, дети. Ты ходишь в нормальные туалет и душ. А мы, реально воюющие, месяцами не видим родных и близких, то и дело хороним побратимов, собирая порой их останки в пакеты… Разве это равноценные фронты?!

Так что — да, нам нужны воины на реальном фронте. И мобилизационные мероприятия следует увеличивать. Учебно-тренировочные лагеря не должны простаивать.

Следует также понимать, что у нас недостаточно авиации. А эффективно наступать без соответствующей поддержки с воздуха практически нереально. И российских войск огромное преимущество в боевой авиации.

Кроме авиации, нам нужно больше снарядов, артиллерийских установок разного типа, бронетехники. То, что предоставлялось ранее, периодически уничтожается противником, выходит из строя в результате подрывов, попаданий. И это нужно регулярно пополнять.

Думаю, на грядущем саммите НАТО мы услышим заверения в стиле — мы готовы вам бесконечно долго помогать, вы только победите поскорее. Не понимая цену этого самого "скорее". Кто-то, думаю, сделает громкое заявление о самолетах. В стиле — дадим и будем обучать.

На самом деле, с натовскими самолетами не все так просто, как кажется. Нужно подготовить ремонтную базу, места базирования, пилотов, механиков, радистов, аэродромы, места хранения — чтобы были недосягаемы для российских ракет и ударных беспилотников.

И, конечно, не все так просто с нашим наступлением. Но мы продолжаем — и продолжим — деоккупировать свои земли. Важно, чтобы в этот процесс реально включались ВСЕ украинцы, а наши зарубежные партнеры были куда более расторопны с представлением ВСЕГО, что нам необходимо для победы над агрессором.