Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, какой будет реакция россии на поставки кассетных снарядов Украине

Реакция российской пропаганды на передачу Украине от США кассетных боеприпасов была вполне предсказуема — обвинения в некоем "неизбирательном" применении. При этом, россия, задействует и своих марионеток, в этой кампании.

В ближайшее время, да и в целом уже, россия активизирует в других странах, в частности, европейских, где запрещены кассетные боеприпасы, своих карманных политиков, СМИ, журналистов, "экспертов", для того, чтобы поддавать критике и дискредитировать Украину.

При этом, среди этих СМИ и журналистов будут и издания, а так же персоны, которые условно считаются авторитетными. Хотя, если копнуть и разобраться, за каждым есть хвост… А потому, обществу следует быть готовыми к гибридной информационной волне против Украины. И не только обществу.

К сожалению, с 2022 года, когда, казалось бы, информационная политика должна быть максимально взвешенная и избирательная, многие украинские журналисты, причём не вчерашние выпускники, тянули в наше информационное пространство деструктивные гибридные нарративы.

Украина имеет полное право применять для своей защиты и освобождения своих территорий все средства и методы, в рамках закона. А, кассетные боеприпасы ни украинским законодательством, ни американским, не запрещены. Не говоря уже о том, что не россии вообще кому-либо, что-либо указывать.

С другой стороны, то, что россия не на шутку обеспокоена перспективой применения Украиной высокоточных боеприпасов с кассетной боевой частью и будет активизировать своих марионеток, позволит нам провести дополнительную ревизию европейской агентурной сети кремля.

Источник: пост Коваленко в Telegram