Украинский адвокат Артем Крикун-Труш подробно разобрал приговор ВАКС и объяснил, что с ним не так

Возможно, для кого-то это будет открытием, но кроме научного плагиата существует плагиат судебный. И если первый может привести к потере ученой степени или звания, или модного самостоятельного отказа, то судебный плагиат влияет на жизнь людей. То есть, от этого зависит, будут ли люди проводить свою жизнь на свободе или в тюрьме.

На примере обвинительного приговора Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по делу аэропорта Борисполь можно увидеть, что проблема не просто в копипасте (копировании – ред.) чужих работ без ссылок на автора. Проблема в том, что суд выдергивает скопированное из контекста научной работы, извращает суть и использует, как заплатку, чтобы подремонтировать дырявую позицию обвинения. Тем самым суд не просто занимает сторону обвинения, а делает все, чтобы спасти рядового прокурора.

Итак, 1 марта 2023 года ВАКС вынес обвинительный приговор по делу аэропорта "Борисполь". Этим приговором суд признал бывшего генерального директора аэропорта Евгения Дыхне и начальницу службы арендных отношений аэропорта Олесю Левочко виновными в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия").

Кратко суть дела состоит в том, что по законодательству Фонд государственного имущества сдает в аренду помещение аэропорта. На практике такая бюрократизированная процедура конкурса в 2016 году могла длиться 2 года, часто подавались технические кандидаты, которые срывали эти конкурсы.

Поэтому в аэропорту в течение 2010-2019 (т.е. задолго до Евгения Дыхне и после него) действовала практика заключения временных договоров аренды на время, пока ожидаются результаты конкурса в фонде. Эта практика не подменяла процедуру фонда, а только закрывала период ожидания для того, чтобы аэропорт мог нормально функционировать и развиваться. Для максимальной комплаентности аэропорт заключал договоры аренды по условиям и процедурам, которые являются максимальной аналогией "фондовским": 70% платы по договорам направлял в бюджет, 30% — оставались в аэропорту.

Прокурор и суд увидели в такой практике преступление, которое, по их мнению, заключалось в двух вещах, прямо противоположных друг другу:

договоры незаконны, а следовательно, их заключение противоречит интересам службы; стоимость арендной платы по этим договорам якобы занижена, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде упущенной выгоды.

У любого сознательного человека возникает вполне логичный вопрос: "Так что должен был делать аэропорт: не заключать эти договоры, потому что такая процедура формально не предусмотрена? Или все же заключать, но за большую арендную плату?".

И вот для обоснования именно этих наиболее чувствительных для дела вопросов (интересы службы, тяжкие последствия и т.п.) Высший антикоррупционный суд по приговору плагиатит практическое руководство "Коррупционные схемы: их уголовно-правовая квалификация и досудебное расследование" под редакцией Николая Хавронюка, а именно раздел 2.1 Злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364), написанное Вячеславом Навроцким.

Вячеслав Навроцкий – известная фигура в правах науки, доцент, профессор кафедры уголовного права и криминологии, декан юридического факультета Львовского государственного университета внутренних дел, профессор кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета (УКУ).

Проверку приговора на этот плагиат может сделать любой, поскольку и приговор, и пособие есть в свободном доступе (красным выделены разногласия):

Далее читайте текст на языке оригинала: "Справа аеропорту "Бориспіль". Чим небезпечний судовий плагіат Вищого антикорупційного суду"