Отношение к потребителям наркотиков – большая проблема украинского общества - Евгений Ихельзон
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Журналист и путешественник Евгений Ихельзон рассказал о проблемах с медицинским каннабисом и другими наркотическими веществами в Украине
Плохое отношение к потребителям разных наркотических веществ – большая проблема украинского общества. Оно дремучее, необразованное в этом смысле. Потому политикам, таким как Тимошенко, легко использовать общественные настроения и построить себе имидж борца со всеми видами "кайфа".
Потребление веществ не является бедой, а наркомания – это болезнь, а не стигма. Очень трудно объяснять это людям, которые потребляют низкокачественный алкоголь и сомнительного происхождения табак, дурманят себя этими веществами только потому, что они "легальны".
Наркотические вещества, натуральные и синтетические, являются частью нашей жизни в 21 веке, поэтому общий прогибиционизм, который предлагают нам политики прошлого и религиозные деятели позапрошлого, более неактуальны.
Наше отношение к наркотикам должно стать сложным, нужно определить, что мы позволяем и что хотим запретить, что нужно забрать из рук мафии, что легализовать, а что позволить всем. Это все долгий путь, но на нем уже есть страны с положительным опытом, и мы знаем их все. Нидерланды, США, Таиланд.
Бережём себя.
Источник: пост Ихельзона в Facebook.
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