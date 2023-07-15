Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснил "Телеграфу", почему Украина не должна требовать ускорить поставки западного вооружения

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в комментарии The Wall Street Journal, что намерен освободить Крым от россиян, несмотря на возможное несогласие союзников. Он также подчеркнул, что считает оправданными удары украинским оружием (раз западные партнеры не разрешают этого делать вооружениями, поставляемыми Украине) по территории рф.

Заявления Залужного, безусловно, правильные. Но я бы обратил внимание на его фразу "как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю". И вот с появлением этих самых средств – проблемы.

Как известно, западные партнеры ставят нам условие не использовать предоставляемое ими вооружения для нанесения ударов по территории страны-агрессора.

И они имеют право выдвигать такие требования, ведь это они дают нам вооружение, а не мы им.

Но тут возникает логичный вопрос – почему у нас нет своего необходимого вооружения? Тех же дальнобойных ракет. И вопрос этот, прежде всего, к тем, кто с 2019 года фактически занимался демилитаризацией Украины и закапывал деньги в дороги, тогда как нам необходимо было максимально милитаризировать, направлять все возможные средства на развитие ВПК.

Почему у нас до сих пор, спустя почти полтора года широкомасштабной российской агрессии, экономика полноценно не переведена на военные рельсы? Тогда как в той же рф ее переводят в такой режим.

Это вопросы, на которые надо давать ответы.

А не обижаться на Запад, который якобы чего-то нам недодает. Мы за месяц сейчас тратим боеприпасов, сколько европейцы могут произвести за год. А отдать нам все, оставив себя беззащитными, никто, конечно, не может.

Следует понимать – нам никто ничего не должен!

И когда некоторые наши политики, дипломаты, аналитики кивают на Будапештский меморандум, с которым нас якобы обманули (а потому якобы – нам должны), у меня создается впечатление, что они вообще не читали этот документ. Там нет никаких гарантий, что за нас будет кто-то воевать или предоставлять нам оружие в случае нападения на Украину. Я знаю ситуацию досконально, потому что когда нам сватали этот меморандум, работал в секретариате МИД — и возмущался, почему мы отдаем ядерное оружие, не получая взамен реальных гарантий безопасности!

Так вот, в меморандуме нет никаких обязательств. Он ведь даже не декларация, которая хотя бы фиксирует какие-то намерения. А меморандум – это просто фиксирование конкретной ситуации. И нам следовало после его подписания заключать двухсторонние соглашения с рф, США, Великобританией (страны-гаранты), наполняя их конкретным содержанием. Поступать так, как мы собираемся сейчас, после того как на саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены "Большой семерки" официально объявили о гарантиях безопасности для Украины.

А именно – прописать в двусторонних договорах с каждой из стран-гарантов G7, а также с другими государствами, присоединившимися к декларации, что именно они могут сделать для нас.

Подчеркиваю – никто нам ничего не должен, тем более, по Будапештскому меморандуму.

Это все мифы, которые запускала и запускает украинская власть.