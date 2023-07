Блогер, главный редактор "Петр и Мазепа" Макс Гадюкин напомнил о первых днях вторжения

Далеко мы зашли, правда? Сейчас модно спорить об успешности контрнаступления – а я советую помнить ту весну.

Сейчас мы ссоримся из-за ракет и калибра тех или иных снарядов. Кухарки шарят в авиации. Каждый уважающий себя дворник точно знает, как стоило наступать на Мелитополь. Одно не поменялось. Самопровозглашенные эксперты все так же талдычат, как все будет.

А их прогнозы не сбываются. Ой, сразу две вещи не поменялось, как видите.

Безусловно, у меня есть своя позиция. Просто не хочется ох**вать и делать вид, что мы тут до**я сверхдержава. Что у нас армия лучше всех. Да, люди хорошие – но количество совка внутри ВСУ никто не отменял. Просто это придется исправлять уже потом.

Чтобы не зазнаваться, лучше всего вспоминать ту весну. Когда "НАТО, закрой небо". Наивность во всеоружии, первые робкие поставки.

Менее робкими были одни. Более робкими другие, но в сумме это было начало игры.

Мы радовались каждому джавелину. Каждой поставке, каждому ящику патронов. Каждой каске. Да всему радовались, потому что примерно всего у нас не было. Лишь желание выстоять.

Раз сейчас у нас копья ломают при обсуждении успешности контрнаступа – значит, мы реально зашли далеко. Это не повод останавливаться. И точно не признак несгораемой суммы: проиграть можно всегда. Все скоротечно.

Потому что мы далеко зашли. I tried so hard and got so far, только до the end все еще чертовски далеко.

Лучше вспомню другой кусок песни.

I've put my trust in you

Pushed as far as I can go

For all this

There's only one thing you should know (Linkin Park — In the End)

У нас дерьмовое и насквозь прогнившее со старта государство, и все же именно в тот момент мы собрались и в**бали врага вместо своей вены. Как?

Как далеко забралась та Украина, из которой с**бывали посольства? Как?

У нас все сто раз переругаются из-за цвета упаковки сосисок – и при угрозе, от которой разбегались бы миллионы других граждан, наши миллионы не дрогнули. Как?

А х*р его знает, как. Но вместо "Русской весны" получилась настоящая Украинская весна. Она все еще рядом. Пока есть мы – ей никуда не деться. Раз мы смогли прошлой весной, точно сможем еще не раз: то, что сподвигло Украину опрокинуть шахматную доску, у нас в крови.

При всех наших ошибках, это история успеха. Сюжет, в котором жертву не повели – просто оставили на заклание, на всякий случай забрав послов с будущего алтаря.

Окей, послов хоть не заляпало. Ведь дальше на алтаре творились такие вещи, для которых в даркнете есть отдельные сайты. Особенно когда подыхала Росгвардия со щитами. Или украинцы учились, что главное при встрече с недобитым оккупантом – вовремя вырубить камеру.

Мы ошибаемся, и все же лето-2023 от весны-2022 отличается примерно всем. Мы ошибаемся, и все же идем вперед. Если кто-то не захочет идти – его отцепят от состава и поедут дальше.

Русские рады, что мы не в Крыму? Привыкают к дронам? Это о многом говорит.

Мы зашли слишком далеко. И это круто.

Источник: пост Гадюкина в Facebook.