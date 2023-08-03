Блогер и журналист Макс Гадюкин рассказал, почему не стоит стремиться к миру любой ценой

Знаете, что бесит? Фраза "Да пусть берут Крым и Донбасс, чтобы от***ались". Слышал давно и часто. Сейчас люди ее не говорят, потому что в рожу можно получить.

Но мысленно, уверен, кто-то повторяет. Видит войну локальной. Мол, Харьков и Одесса дали пи**ы российским агентам, а Донецк не дал? Хха! Ну и на**й с пляжа. Вот легко, бл*дь. Можно досчитаться к тому, что из Чопа придется самому в**бувать. И сейчас не об этом.

Вы можете не любить Донбасс и Крым. Их обитателей. Но это – удавка, и не для нас.

Легко думать, что кто-то откажется от земель и на этом все кончится. Что Россия уйдет и больше не полезет. Ой, какая ошибка. Как и любые визги о легких решениях сложных проблем – либо вас нае**вают, либо это тупо не сработает и все равно нае**вают. Такое себе.

Могу назвать одно последствие такого преступления. Знаете, какой?

Россия выходит из-под санкций. Легко, берет и выходит. Ибо елка ограничений строилась вокруг одного факта. Война началась в Крыму. Российские ноунеймы с оружием начали "приключение на 20 минут", которое длится уже почти десятилетие. И, кто бы ни вводил ведро санкций, это – их основа.

Вы имеете право проклинать коллаборантов, сдавших свои города. Я их тоже проклинаю. Они помогли врагу начать войну, где погибают лучшие из нас, где угасали целые поколения.

Можете сердиться, лишь бы пара из ушей не пошла. Опять же, я и сам часто сержусь. Это норма.

Но никогда не ведитесь на эмоции и отношение к конкретным людям с отождествлением на целые области. Не нужно так. Во-первых, это некрасиво – сейчас многие из Донецкой или Луганской области за нас воюют. В 2014 году не все звали Россию. Далеко не все.

И знаете что? Не желайте сбросить удавку из РФ.

Не просто с Путина, что вы. Он стар и однажды умрет, как и каждый из вас. Но Крым и Донбасс – игла, на которую он подсадил все свое государство. Целые поколения. И они с нее сами никогда не слезут.

Они будут кричать, что Крым их. Отдадите им его – скажут, что Киев их. Или Львов. Но потом точно Варшава.

Поляки нет, потому что НАТО вступится? Покажите, как оно реагирует на вчерашние вертолеты в Польше. Я видел, что никак. Конечно, нам нужно в НАТО, но больше ради статуса и инвестиций (они хотя бы будут).

Вот за Техас НАТО вступится. Жаль, в Польше нет Техаса.

Покричат россияне о Киеве и Варшаве, да и завалят клюв. Все выдохнутся. Но таймер следующей войны уже начнет считать дни. Войны уже за ваш город. Или кусочек вашей области. А главное – за еще один кусок Украины. Потому что война началась не из-за какого-то донецкого пи**раса. Война началась, когда враг хотел нас захватить.

У него не получилось. Так на**я помогать с повторной попыткой?

Санкции не дают РФ раскачать оборонку. Даже если партнеры заставят нас заморозить конфликт, не дав ни**я – РФ не будет иметь ту передышку, которую даст легализация добычи. Вы же знаете, как она этим хочет воспользоваться.

Вот "ланцеты" и "орланы", например. На них были куплены лицензии задолго до 2022 года. И они делают нам проблемы.

Их изобрели россияне? Нет. Купили, потому что имели деньги и 0 санкций.

Развяжете им руки – и увидите через 5-10-15 лет, что усталость от войны дорого вам обошлась. Потому что эти у**бки еще многое купят. Они и сейчас покупают. Правда, мало и тяжело. Они не примут новые станки высочайшего сорта. Не приобретут что-либо из вооружений, потому что их представителей на порог не пустят.

Не нравится, что у россиян тепловизоры из Франции находили? Мне тоже. Зачем давать им приобрести это легально?

Знаю, текст странный. Это не потому, что я что-то проанализировал и насыпаю намеки. Не буду пиз**ть: нет такого. Знаю ровно то же, что и вы. Инсайдеров в Белом доме нет, агентура на Даунинг-стрит на связь не выходит.

Я пишу это, потому что война тяжелая. Во время испытаний даже самый сильный может вздрогнуть. Показать слабость.

Думайте не о сепарах 2014-го. Думайте о том, что заморозка войны – лучше, чем полное ее прекращение не на наших условиях. Потому что потом то же получите. И я тоже. Даже если патриотизм сдает позиции внутри вас, оставайтесь практиком.

И, конечно, это принципиальный вопрос. Но видите? Уже не только принципы.

Либо по-нашему, либо удавка.

Источник: пост Гадюкина в Facebook