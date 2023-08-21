Военно-политический истеблишмент готовится к открытию нового политического сезона

С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) намечена очередная встреча БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР и рф), куда не поедет путин, напуганный ордером на свой арест от Международного уголовного суда.

А вот в Турцию он может заявиться под конец августа. Там якобы его очень ждет Эрдоган и разговоры о зерновом соглашении.

В период с 17 по 24 сентября, как сообщил министр обороны Алексей Резников, запланирована очередная встреча стран — союзниц Украины в формате "Рамштайн". Ждем военного укрепления по ряду позиций, особенно касательно защиты неба.

С 20 по 22 сентября в Нью-Йорке состоится заседание Генассамблеи ООН, которое может посетить Владимир Зеленский.

Также будет очередной раунд консультаций о поисках мира в Украине. Третий – после июньской встрече в Копенгагене и августовской в Джидде.

Так что – все готовятся к новым дипломатическим сражениям.

Ситуацию в данный момент можно охарактеризовать как низкий старт.

На информационном фронте россия активизировала усилия по подрыву военной поддержки Украины. Идет насаждение тезиса, что наступление ВСУ захлебнулось. Его продвигают через таких пророссийских персонажей, как экс-президент Франции Саркози, предложения в стиле отказа Украины от членства в НАТО и ЕС ради прекращения войны и заключения новых договоренностей с россией.

Так что абсолютно верно предупреждает глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, что нас ожидает дипломатически очень тяжелый осенний период.