Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда объяснил суть конфликта башен кремля

Появилась информация, что часть чиновников ФСБ якобы недовольны министром обороны шойгу и главой Генштаба герасимовым. Якобы требуют их уволить и вести войну более агрессивно.

У некоторых по этому поводу появились надежды, что внутри россии пошли сложные центробежные процессы, которые ускорят падение режима и завершение войны. Но на сегодняшний момент этого объективно не происходит. И вряд ли будет происходить так быстро, как нам бы хотелось.

Учитывая это, следует понимать следующее – если российские чекисты убедят путина пойти на более жесткие меры, отставить шойгу и герасимова, это точно не будет означать, что российская армия прекратит воевать против Украины. Лишь – усиление идеологического компонента, закручивание гаек внутри страны, совершение шагов, направленных на максимальное уничтожение Украины.