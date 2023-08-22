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ФСБ против шойгу: что важно понимать Украине - Евгений Магда

Автор
Евгений Магда Евгений Магда
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под министром обороны рф сергеем шойгу вновь зашаталось кресло Новость обновлена 22 августа 2023, 13:51
под министром обороны рф сергеем шойгу вновь зашаталось кресло

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда объяснил суть конфликта башен кремля

Появилась информация, что часть чиновников ФСБ якобы недовольны министром обороны шойгу и главой Генштаба герасимовым. Якобы требуют их уволить и вести войну более агрессивно.

У некоторых по этому поводу появились надежды, что внутри россии пошли сложные центробежные процессы, которые ускорят падение режима и завершение войны. Но на сегодняшний момент этого объективно не происходит. И вряд ли будет происходить так быстро, как нам бы хотелось.

Учитывая это, следует понимать следующее – если российские чекисты убедят путина пойти на более жесткие меры, отставить шойгу и герасимова, это точно не будет означать, что российская армия прекратит воевать против Украины. Лишь – усиление идеологического компонента, закручивание гаек внутри страны, совершение шагов, направленных на максимальное уничтожение Украины.

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Теги:
#Война #Сергей Шойгу #ФСБ #Валерий Герасимов #Евгений Магда