Директор Института мировой политики Евгений Магда рассказал "Телеграфу", как Анкара активизировала работу по восстановлению зернового соглашения

Официально подтверждено, что 4 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган планирует посетить российскую федерацию, где в Сочи встретится с российским диктатором владимиром путиным.

Разговор точно пойдет о зерновом соглашении, из которого рф вышла 17 июля и вернуться куда готова лишь после выполнения ряда ее требований. К которым, похоже, пытаются прислушаться в ООН.

Прошедшая в четверг, 31 марта, в москве встреча глав МИД Турции (Хакан Фидан) и россии (сергей лавров) была вполне прогнозируемой. На прошлой неделе Хакан Фидан побывал в Украине. Теперь — в рф. Турция ведет активные действия по восстановлению работы зернового соглашения.

Правда, в этом году, в отличие от предыдущего, Турция играет несколько шире. И кроме формального восстановления официального зернового соглашения (Украина + ООН + Турция, а также россия + ООН + Турция), она ведет переговоры с Катаром и россией о превращении Турции в зерновой хаб. Который поможет продавать российское зерно в страны Ближнего Востока и Африки.

Но тут есть важный момент. За океаном прозвучала цифра, что россияне украли в Украине 6 млн тонн зерна (20% того, что наша страна экспортировала в рамках зернового соглашения). И усилия Турции в данном случае (со ставкой на российское — оно же краденное — зерно) имеют существенные имиджевые для нее риски.

Что касается Украины, то она должна интенсифицировать усилия по функционированию собственного — нового — зернового коридора. И по поиску способов экспорта зерна другими путями. Понимая, что речными и сухопутными путями мы не сможем вывозить объемы, сопоставимые с теми, что вывозили морем.