Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины, волонтер Дана Яровая продолжает освещать проблемы в сфере закупок МОУ, а также бьет тревогу из-за бездействия правительства:

В связи с тем, что мы не можем посмотреть онлайн-трансляцию с заседания ВР, выпускаю новый сезон культового сериала "Особенности закупок в Министерстве обороны".

Ловите.

Серия первая.

Министерство обороны Украины подало в суд на Государственную аудиторскую службу Украины на выводы аудита о признании ВСЕЙ прибыли поставщиков убытками государства.

Чтобы понять абсурдность ситуации, объясню. И Министерство обороны, и Госаудитслужба относятся к исполнительной власти государства Украина.

То есть во время войны одна часть исполнительной власти судится с другой частью исполнительной власти. Судебные заседания переносят в Харьков, поэтому понимаем, сколько по времени будет продолжаться рассмотрение этого вопроса.

Серия вторая.

Этот продолжительный абсурд является следствием различных интерпретаций постановлений КМУ:

№ 335 утратило силу, НО на его основе составлен акт Государственного аудита по ревизии деятельности Минобороны за 2022 год, где ВСЯ прибыль поставщиков Минобороны признана УБЫТКАМИ государства.

Серия третья.

Кабинет Министров Украины заигрался в игру под названием "Игра престолов", и учитывая, что Украина является ПАРЛАМЕНТСКО-ПРЕЗИДЕНТСКОЙ республикой, вопрос благодаря ВАМ перешел в комитеты Верховной Рады, на которых я присутствовала.

Первый комитет, на котором подняли вопросы выводов Госаудита, наработал "дорожную карту" решения вышеуказанной проблемы.

Кстати, на этом комитете меня просто поразило предложение министра юстиции Украины Дениса Малюськи, которое заключалось в том, чтобы кто-то из поставщиков подал на Госаудит в суд, и это должно решить проблему.

Настоящим докладываю, что в Украине не прецедентная система права и решение по одному из поставщиков не решит проблему.

А вот если пойдут в суды все поставщики Министерства обороны, то судебная система просто ляжет.

И еще, не подсказывайте господину министру юстиции, но поставщики могут подать в суд на КМУ, а вот это может решить проблему, в случае прохождения всех 55 кругов ада судебной системы Украины.

Серия пятая.

23.08 в вышеуказанный вопрос вмешивается Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и черным по белой бумаге пишет, далее прямой язык:

"Обратиться к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и рекомендовать:

Принять безотлагательные меры с целью исправления созданной КМУ ситуации правовой неопределенности по ценообразованию в сфере оборонных закупок во время действия правового режима военного положения и урегулировать на подзаконном уровне вопрос учета прибыли в составе цены государственных контрактов, заключенных в период действия постановления 335 КМУ".

Перевожу на человеческий язык: "вы хе@ню наделали, вы ее и решайте". В принципе, я с Комитетом абсолютно соглашаюсь. И Министерство обороны, и Госаудитслужба входит в состав КМУ, и это должно решаться внутри исполнительной ветви власти.

Серия шестая. Главная.

С 23:08 проходит 14 календарных дней. Изменилось ли хоть что-нибудь в этом вопросе?

Отвечаю: НЕТ.

То ли "безотлагательно" для КМУ еще не наступило.

То ли Денис Шмыгаль не вышел из анабиоза, в котором он находится.

То ли Минюст, который должен был придумать механизм внесения изменений, прикинулся мертвым.

То ли "почтовые голуби" еще не долетели до КМУ, но "воз и ныне там".

Поэтому.

Призываю Дениса Шмыгаля выйти из анабиоза. Министра юстиции Малюську Дениса включиться в работу.

КМУ урегулировать на уровне подзаконных актов правовую коллизию, которую они своими руками создали.

И традиционно призываю "перестаньте делать хер@ю".

Так что жду от вас перепостов и тегов, от органов власти то, что написано выше.

Пока этот абсурд продолжается, буду об этом писать постоянно, ведь существует реальная угроза СРЫВА СНАБЖЕНИЯ ВСУ, РАВНЯЮЩЕГОСЯ ПОДРЫВУ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ.

Ваша Мать Драконов.

Источник: Фейсбук-страница Даны Яровой