О наступлении россии уже не говорят, ВСУ навязывают врагу собственную тактику боя - Михаил Подоляк
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Советник главы ОП Михаил Подоляк высказался об успехах ВСУ на фронте
Будем объективными. Несмотря на все инвестиции России в строительство линий обороны, засорение полей минами, расконсервирование старой техники и проведение мобилизационных ротаций Украина продолжает пошагово продавливать собственный сценарий наступления и навязывать свою волю на поле боя.
Украинская армия взламывает российскую линию обороны, уничтожает тыловую логистику, отрывает Крым как транспортный узел от оккупационных группировок, истощает российские резервы. И все это оказывает накопительный эффект. А главное – приближается к перерезанию железнодорожного сообщения, без которого содержание всего южного фронта для России станет просто невозможным.
Все это часто происходит вопреки военным доктринам, поскольку украинские военные наступают меньшим количеством и им противостоит гораздо более ресурсный и обеспеченный противник.
Политики считают, что это не так быстро, как требуют законы сериальной драмы, а график военных действий не укладывается в график избирательных кампаний? В этом случае хочу обратить внимание на одну деталь.
Сегодня, на 588-й день войны, мы обсуждаем не российское наступление. Мы обсуждаем темпы наступления Украины и периодически обращаем внимание на пропагандистские крики российских чиновников с требованием к Западу остановить проигрыш России.
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