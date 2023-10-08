Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль, происшедшее 7 октября и приведшее к ответным ударам по Сектору Газа, а также вероятной сухопутной операции там израильской армии, позволят на вторые сутки эскалации сделать ряд выводов о происходящем на Ближнем Востоке.

1. По состоянию на сегодня можно сказать, что, независимо от результатов этой войны (а в Израиле происходящее называют именно войной), в израильском политическом, военном, военно-политическом руководстве будут перестановки. Успешные штурмы представителями ХАМАС военных баз Сил обороны Израиля, захват трофейной техники, заложников – разрушает имидж израильской армии как непобедимой в регионе.

2. Безусловно, нападение со стороны ХАМАС на Израиль готовилось. Тщательно и достаточно долго. Но! Время и причина нападения была выбрана крайне удобно с точки зрения союзников в арабском мире. Я напомню, что всю последнюю неделю накануне нападения было, мягко говоря, неспокойно вокруг мечети Аль-Масджид аль-Акса. Эта мечеть, расположенная на Храмовой горе Иерусалима, является третьей святыней ислама (после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине).

Радикальные религиозные граждане Израиля выломали одни из ворот, ведущих данной на Храмовую гору именно к этой мечети. Более того, они попытались там молиться и даже проводить экскурсии.

Учитывая то, что на территорию комплекса не допускались в это время молодые арабы, часть представителей иорданской организации, отвечающей за сохранность комплекса, это стало сильным раздражителем для арабского мира.

Тем более, что израильским законодательством запрещен вход граждан Израиля, иудеев (особенно для совершения религиозных обрядов), на территорию данного комплекса.

3. Те же Турция и Саудовская Аравия, чуть позже и ОАЭ, отреагировали на эскалацию в Израиле декларациями с призывами к миру, подчеркивая недопустимость поругания исламских святынь. То есть, с точки зрения информационной составляющей, первый раунд остался за Ираном и ХАМАС

4. Между Израилем и Саудовской Аравией уже несколько месяцев идут консультации о нормализации отношений. Естественно, что на фоне происходящего сейчас, этот процесс поставлен на паузу. Многое зависит от того как и насколько быстро Израиль проведет свою сухопутную операцию. Каждый ее день уменьшает вероятность возобновления диалога о нормализации отношений с арабскими государствами. Причем, не только с арабскими.

5. С точки зрения политики, ключевым выгодополучателем от происходящего является на данный момент Иран. В арабском мире он находился в состоянии изгоя. Но с теми же Саудовской Аравией, ОАЭ начал в последнее время выходить на определенные соглашения, в том числе – об урегулировании дополнительных кризисов, которые есть в регионе, и в которых задействован Иран. Само собой, в ракурсе развития отношений с аравийскими монархиями, влияния на арабский мир, теперь Израиль теряет, а Иран – приобретает.

6. Следует учитывать и так называемый мирный процесс вокруг Палестинской автономии. У Израиля там есть политический партнер – "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) – палестинская военизированная организация и политическая партия; одна из ведущих партий Палестины. И по результатам нынешней войны она либо радикализируется, либо потеряет влияние. Даже в случае разгрома ХАМАС, на его месте возникнет несколько новых – радикальных – группировок.

7. Для западного потребителя Израиль с некоторым запозданием начал активно давать информацию о погибших, о том что это война – защиты. Но это посылы на западную аудиторию. Адекватных информационных посылов для арабского мира Израиль пока так и не смог сформулировать. В отличие от его противников. И если цель данной операции ХАМАС и тех, кто за ним стоит – не допустить восстановления отношений Израиля с арабским миром, мы получаем ситуацию примерно 15-летней давности. Когда есть Израиль – и абсолютно враждебное арабское окружение.