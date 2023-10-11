Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков о новом "Рамштайн"

Впервые за время существования Группы по вопросам усиления обороноспособности Украины (в народе известная как "Формат Рамштайн") президент Украины напрямую присоединился к ее заседанию (это уже 16 с апреля 2022 года).

Оно хоть и показательно, но неудивительно. Удерживать фокус внимания и гальванизировать поддержку все больший для нас вызов. Поэтому участие президента в этом плане важно.

Так же показательно, но не удивительно, что президент Украины в своей речи остановился на вопросах усиления сегмента ПВО/ПРО. Для нас это один из двух ключевых приоритетов.

И это вопрос не только нового отопительного сезона. Это вопрос создания и удержания хотя бы какого-то пространства развития и безопасности. Московия способностью наносить комбинированные удары ракетами и БПЛА по всей территории страны хочет отпугивать людей и капиталы, чтобы помешать развитию Украины и, как следствие, заложить основы для превращения нас в недееспособное государство уже в среднесрочной перспективе.

Остался же за кадром не менее важный вопрос. Это то, какой должна быть военная стратегия Украины в кампании 2024 года в условиях того, что Запад фактически исчерпал довоенные запасы БК, которые готов был давать, а темпы производства пока еще желают быть лучше. Поэтому вопрос достижения консенсуса по военной стратегии Украины на следующий год этот вопрос открыт пока. При этом времени не так много, чтобы правильно сформировать ожидания и привлечь под это поддержку, удерживая соответствующий консенсус внутри страны и снаружи.

Доклад закончил.