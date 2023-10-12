Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что происходит на фронте

То, что у россиян нашлись ресурсы для перехода в наступление сразу на нескольких участках фронта, не означает автоматически, что у врага есть достаточные ресурсы для достижения своих целей.

Но это не значит также, что нашим войскам будет просто отражать атаки врага на всех участках фронта.

Для попытки новых атак россияне могут вообще использовать методы и приемы, которые казалось бы вообще устарели в прошлом столетии, но чтобы отразить и такие атаки, все равно потребуются находчивость и усилия наших воинов.

Например, в зоне ответственности одной из наших бригад на Востоке одна из штурмовых групп рашистов сегодня вообще пошла в атаку на мотоциклах, как ХАМАС. Эта группа была утилизирована нашими защитниками, но сам факт проведения такого штурма был показателен.

- Авдеевское направление – как следует из сообщений представителей Генштаба ВСУ, здесь для попытки оцепления города россияне на самом деле сосредоточили даже не три батальона, а три бригады своих войск, то есть на порядок больший наряд сил.

Отдельно важно в данном случае, что здесь в атаку пошли части 8-й армии ВС РФ, которые до полномасштабного вторжения вообще размещались в районе Санкт-Петербурга.

Потому тут сразу возникает вопрос, находилась ли эта армия и так на наших временно оккупированных территориях, или рашисты уже смогли это соединение перебросить для новых атак на фронте скрыто так, чтобы создать эффект внезапности.

- Бахмутское направление – здесь наши войска сохраняют наступательный потенциал. И, собственно, чтобы этот потенциал "размыть", рашисты и начинают свои активные наступательные действия на Востоке Украины.

Тем более если исходить даже из официальных сводок Генштаба, то РФ отнюдь не отказалась от цели полной оккупации Донецкой и Луганской областей, более того – возможно, именно это и является главной целью врага именно на данный момент.

- Купянское и Лиманское направления – независимо от того, как дальше будет развиваться ситуация, здесь любые усилия врага будут продиктованы именно стремлением если не выйти, то хотя бы максимально продвинуться в направлении Купянск и Изюм с тем, чтобы "обеспечить себе фланг" на севере при попытке "большого наступления на Востоке".

- Мариинский и Угледарский направления – у россиян достаточно ресурсов, чтобы и здесь не снижать давление на позиции наших защитников.

Тем более что и эти точки важны оккупантам для достижения их цели по полной оккупации Донецкой области.

- Юг в целом – очевидно, что теперь здесь главной целью наших войск будет сохранять возможность продвижения вглубь обороны врага при любых условиях, а целью россиян соответственно – любой ценой заблокировать движение наших подразделений вперед и при этом провести то, что называется "срезать фланги" и создать угрозу окружения.

- Это в чем-то специфическая история, что в случае с Авдеевкой россияне вернулись в формат наступательных действий именно с использованием "классических" батальонно-тактических групп, от чего они как будто отказались после неудач февраля – марта 2022 года.

Это демонстрирует уровень текущей самоуверенности командования армии РФ как минимум на отдельных участках фронта, но не гарантирует россиянам желаемого успеха.

– Да, попытка мотоциклетного штурма со стороны россиян выглядит очень архаично, и мысленно может отсылать в кавалерию и методики времен условного Ворошилова.

Но справедливости ради, например, даже так называемая "доктрина Герасимова", как и другие наработки начальника генштаба ВС РФ – это на самом деле лишь бледная тень того, что вполне конкретный тухачевский маршал прописывал еще в далеких 1930-х годах.

– Заодно на фоне всех заявлений по "Рамштайну" сегодня прояснилось, какие же на самом деле "дальнобойные ракеты" сначала просил Умеров у своих коллег, и сегодня речь о том вел Зеленский.

Там речь все о ракетах "земля-воздух" и "воздух-воздух", которые могли бы доставать воздушные цели рашистов на дистанции 100 км и более.

Источник: Киричевский в Facebook