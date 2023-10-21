Чем вызваны безумные попытки штурма на Авдеевском направлении - Кирилл Сазонов
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Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, чего пытается добиться враг
Две недели российские оккупационные войска с неимоверным упорством и не менее неимоверными потерями штурмуют Авдеевку.
Очевидно, что россия хочет вынудить Украину уже сейчас либо в 2024 году пойти на переговоры. И заключить мирное соглашение на выгодных рф условиях – с признанием Украиной потери части территорий. В качестве аргумента москва хочет использовать доказательства остановки украинского контрнаступления и перехват российскими войсками инициативы. По мнению кремля, это позволит убедить союзников Украины прекратить оказывать военную помощь нашему государству – и Киев под давлением сядет за стол переговоров.
Именно этим вызваны безумные попытки штурма на Авдеевском направлении, которые проводит агрессор, не считаясь с потерями.
Однако особых успехов у оккупационных войск на фронте сейчас нет.
А в Киеве и Вашингтоне прекрасно понимают, что москве нужен не мир, а перемирие. Для подготовки пополнения, обновления парка техники и нового наступления на украинскую территорию.
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