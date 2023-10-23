Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего объяснил для "Телеграфа", почему система сдержек и противовесов не работает

О том, что человечеству нужен новый миропорядок, давно твердит руководство рф, недовольное нынешним мироустройством. Очередные такие заявления от путина звучали и в этом месяце. Но, пожалуй, впервые о необходимости создать новый мировой порядок заявил президент США Джо Байден.

Старое мироустройство — это система сдержек и противовесов, мирного разрешения конфликтов, которая была сформирована, по разным взглядам, либо в XIX веке, либо в XX, после Первой мировой войны (с обновлением после Второй мировой).

Эта система сейчас де-факто не работает. С точки зрения нерушимости границ — существуют различные споры, когда именно данное правило перестало работать. То ли с момента Корейской войны (длилась с 1950-го по 1953 год, при этом мирный договор так и не был подписан — и две Кореи технически еще пребывают в состоянии войны), когда ООН применяла силу для принуждения сторон к миру.

То ли с операции НАТО в Югославии, то ли с признания частью мира Косово.

То ли с российско-грузинской войны в августе 2008-го и фактической аннексии россией части территорий Грузии.

То ли с российской войны против Украины (гибридная началась в 2014-м, перейдя в широкомасштабную в 2022-м).

Споры об отправной точке ведутся, причем тут всё зависит от того, к какому ты лагерю принадлежишь. Суть остается той же — во всех трех случаях заявленные цели (принесение полноценного мира без перекроя границ) достигнуты не были, к тому же были нарушены какие-то базовые принципы ООН.

Если говорить о нынешней эскалации на Ближнем Востоке, то есть резолюция ООН, решение о разделении на два государства — Израиль и Палестина. Могла ли ООН гарантировать выполнение своего же решения? Нет, как и многое другое. То есть система поддержания мира вновь не сработала.

Первыми флаг о том, что прежняя система мироподдержания, мироустройства не работает — подняли, скажем так, государства, которые являются оппонентами политики США и стран Европы. Однако сути это не меняет. Старая система обеспечения глобальной безопасности действительно не работает. Вопрос оставался лишь — когда и в каком формате это признает и другой лагерь (Запад и его союзники). И сейчас такие заявления уже звучат.

Процесс формирования нового миропорядка всегда подразумевает определенную эскалацию. Вся история говорит об этом. Каждой новой системе поддержания мира предшествовали малые или большие войны. И сейчас для глобальных игроков было бы идеально, чтобы всё завершилось исключительно российско-украинской войной.

При этом следует понимать, что в процессе обустройства нового миропорядка либо одни государства принимают правила игры, установленные другими, либо стороны ищут варианты сосуществования.

В нашем случае выглядит так, что условный Западный мир (США, Великобритания, ЕС, а также Япония, Австралия, которые относятся к этому лагерю) не готов к мировой войне против Китая, РФ, Индонезии, части стран Африки и Латинской Америки и так далее. В таком случае формирование правил игры каким-то одним лагерем — маловероятно.

Соответственно, придется искать варианты сосуществования. Как было во времена холодной войны. Но если тогда западному лагерю противостоял советский, то теперь, похоже, это будет китайский. И, вероятно, сейчас решается, где пройдут границы влияния и что станет "серой зоной".

В случае с Украиной есть два варианта. Либо "серая зона", либо перейти под границы влияния западного мира.