Противник под Авдеевкой начал адаптироваться. Это бой не на неделю и не на месяц

Блогер, военный журналист и военнослужащий ВСУ Серж Марко (Александр Карпюк) рассказал о ситуации под Авдеевкой

Авдеевка. Все очень субъективно, потому что вижу глазами аэроразведчика, и у меня нет всей информации. Но мнение о событиях у меня такое.

Как бы ни рассказывали о "мясных штурмах" и несуразности врага — план его был неплохой. Авдеевка уже давно в полуокружении, какие под Донецком силы и средства противник знал, и понимал, какие силы и средства ему нужны, чтобы пользуясь преимуществом, быстрым штурмом захлопнуть горловину и выровнять линию фронта, сделав безопасным ж/д узел на Ясиноватой и отбрасывая нас от Донецка.

Используя плохую погоду (ветер был до 18 м/с, облака), он сконцентрировал штурмовые подразделения в Донецке, понимая, что наши дроны это не обнаружат.

И в первый же день, когда погода позволила поднять крылья, пошел на штурм.

Но не вышло. А почему? Потому что "Маршал.jpg".

59 бригада сдержала нашествие двух БТГров. Авдеевка, с 53 и 110 бригадой – бригадный штурмовой компонент. Да, просел левый фланг, но россиянам был крайне нужен именно правый, потому что логистическое плечо от Первомайского/Песок ближе к Донецку, там удобнее выскакивать неожиданно, сохраняя технику и личный состав в Донецкой агломерации, а не в полях, но сейчас им приходится воевать в кишке на Водяном, где трудно развить успех, потому что тебя там п**дят со всех сторон.

Поэтому сейчас они стараются развить успех со стороны Красногоровки. Но момент упущен, общие потери очень высоки, а до цели еще далеко.

И противник стал адаптироваться. РЭБ против фпв, большое количество ЗРК охотящихся за нашими крыльями (безуспешно пока), тактика малых групп и минимум техники. Много большой арты, Пионы, Тюльпаны, х**ачат КАБами и ракетами. Они адаптируются, местные судя по всему начинают учить их, как здесь надо воевать.

Мы тоже адаптируемся под врага, мы отстояли Авдеевку зимой, когда был безлимит по вагнерам и артиллерии, и не собираемся ее сдавать сейчас, делая из нее новый Бахмут.

Мы не недооцениваем противника и будем стараться думать на шаг вперед. У нас есть козыри в рукаве. Но это бой не на неделю и не на месяц. Они не отступят. Мы тоже.

Авдеевку нужно отстоять.

Источник: пост Марко в Facebook