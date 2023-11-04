Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, почему россии нельзя сейчас давать передышку

Периодически один из российских официальных лиц выходит, чтобы заявить: "россию не победить на поле боя". И делают это уже 600+ суток подряд, в то же время пытаясь найти себе нового хозяина-гаранта, теряя остатки вчерашней репутации милитаристского монстра, скупая военную технику в Иране/Северной Корее, отправляя все больше мобилизованных в мясорубку.

Своими бравурными заявлениями россияне маскируют страх перед итоговой обязательной ответственностью и пытаются все-таки решить главную задачу: блефом, шантажом, массовыми смертями, пропагандой выторговать себе оперативную паузу, перевести войну в "затяжной формат низкой интенсивности". А потом поторговаться, вернуться к наглости и ультиматумам, спровоцировать еще больше сопутствующих конфликтов в других регионах…

Важно на этом этапе войны (трудном, несомненно) понимать, что любое окончание войны несправедливым финалом, любой компромисс из рф обеспечит выживание нынешней российской (путинской) элите, которая точно уже не вернется в законопослушное состояние и точно продолжит "убивать" международное право, глобальную стабильность, демократию. Историю нынешней россии нужно довести до справедливого финала…

Источник: пост Подоляка в Telegram