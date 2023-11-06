Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего специально для "Телеграфа" объяснил, о чем будут разговаривать два мировых лидера

На этой неделе лидер Китая Си Цзиньпин может посетить в США и на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско встретиться с президентом США Джо Байденом. Также стало известно, что Вашингтон и Пекин договорились возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием.

Впрочем, ожиданий от встречи Байдена и Си – немного. Думаю, США и КНР будут обсуждать варианты упорядочивания своего соперничества, не более того. Вряд ли одна встреча завершится большими прорывами в переговорах.

На ход войны в Украине эта встреча вряд ли повлияет. Китаю не выгодно поражение рф, а США не хотят окончательного скатывания рф в сферу влияния КНР.

Соответственно, обе страны останутся на своих позициях, склоняясь к промежуточному перемирию в следующем году.