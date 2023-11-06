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Встреча Байдена и Си Цзиньпина: как она повлияет на войну в Украине - Илия Куса

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Илия Куса Илия Куса
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Встреча Байдена и Си Цзиньпина: как она повлияет на войну в Украине Новость обновлена 06 ноября 2023, 15:23

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего специально для "Телеграфа" объяснил, о чем будут разговаривать два мировых лидера

На этой неделе лидер Китая Си Цзиньпин может посетить в США и на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско встретиться с президентом США Джо Байденом. Также стало известно, что Вашингтон и Пекин договорились возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием.

Впрочем, ожиданий от встречи Байдена и Си – немного. Думаю, США и КНР будут обсуждать варианты упорядочивания своего соперничества, не более того. Вряд ли одна встреча завершится большими прорывами в переговорах.

На ход войны в Украине эта встреча вряд ли повлияет. Китаю не выгодно поражение рф, а США не хотят окончательного скатывания рф в сферу влияния КНР.

Соответственно, обе страны останутся на своих позициях, склоняясь к промежуточному перемирию в следующем году.

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Теги:
#США #Китай #Си Цзиньпин #Джо Байден #Перемирие #Илия Куса