Встреча Байдена и Си Цзиньпина: как она повлияет на войну в Украине - Илия Куса
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 3109
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего специально для "Телеграфа" объяснил, о чем будут разговаривать два мировых лидера
На этой неделе лидер Китая Си Цзиньпин может посетить в США и на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско встретиться с президентом США Джо Байденом. Также стало известно, что Вашингтон и Пекин договорились возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием.
Впрочем, ожиданий от встречи Байдена и Си – немного. Думаю, США и КНР будут обсуждать варианты упорядочивания своего соперничества, не более того. Вряд ли одна встреча завершится большими прорывами в переговорах.
На ход войны в Украине эта встреча вряд ли повлияет. Китаю не выгодно поражение рф, а США не хотят окончательного скатывания рф в сферу влияния КНР.
Соответственно, обе страны останутся на своих позициях, склоняясь к промежуточному перемирию в следующем году.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.