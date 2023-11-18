Российский журналист, телеведущий и публицист рассказал о том, как ведут себя россиянки, которые потеряли мужей на войне с Украиной

Вдовицами, по сути, являются жены всех мобилизантов, добровольцев и контрактников. Даже те, у кого мужья еще бегают по окопам, воруют друг у друга водку, резиновые вагины и совершают другие воинские подвиги — все равно, по факту являются вдовами.

Их мужья обречены и неизбежно будут трупированы в ближайшее время. Это однозначно дал понять кремль, сообщивший, что "с фронта возврата нет."

Каждая русская дама может смело обзаводиться вдовьим гипюровым платком. Не сегодня, так завтра она сможет накинуть его и топать в военкомат, клянчить "компенсацию".

Только за эти сутки очередная тысчонка оккупантов утратила кишки, головы и конечности. Сейчас они окоченевают. Последние мухи осени обустраиваются в их разинутых кровавых ртах.

Вдовушки, конечно, бузят, но бузят опасливо и вяло. Без "огонька" и без должного надрыва.

Их тщательно прессуют чекисты, запугивает полиция и местные администрации.

Митинги запрещаются.

Вой скорби глушится. Он звучит, как невнятное бухтение "чем-то вечно недовольных дур".

Режим так легко душит вдовий бунт по одной простой причине…