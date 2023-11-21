Блогер и бизнесмен высказался о коррупции в Украине сейчас и при прошлой власти

3-5% — это прям какое-то нищебродство (нардеп Сергей Лабазюк попытался подкупить топ-чиновника Минвосстановления и пообещал ему 3-5% "вознаграждения" за каждый заказ — прим.ред). Помню, при Кучме был четкий тариф — откат 5-10%. Работало как часы.

При Ющенко коррупция децентрализовалась, "тарифная сетка" прекратила свое существование, гребли кто сколько мог. Некоторые умудрялись брать предоплату 50%, но контракты так и не заключали.

Затем богоносцы избрали Януковича, который этот бардак прекратил, и весь мощный поток направил в карманы приближенных, в основном выходцев из особого региона, но не только. "Профит" вставляли во все потоки. Просадили золотовалютные резервы, вынуждены были занимать у Путина в обмен на независимость.

А потом, ровно 10 лет назад, случился Евромайдан, а через недельку и Майдан.

И кто б что ни пи**ел про "беспрецедентную коррупцию", золотые времена коррупции были до 2014 года.