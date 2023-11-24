Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего специально для "Телеграфа" объяснил, как операция против ХАМАСа может привести к отставке Нетаньяху

Несмотря на перемирие между Израилем и ХАМАС, которое началось в пятницу, 24 ноября, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Временное прекращение огня, скорее всего, не конвертируется в долгосрочное. Израиль уже дал это понять. И США согласны с таким подходом. Хотя с рациональной точки зрения всем нужно прекращение огня.

Нет сомнений, что будет попытка оказать давление на Израиль, чтобы перевести войну в формат малой интенсивности, пользуясь прекращением огня и обменом заложников. Но не факт, что это получится.

Израильское правительство находится под серьезным внутренним давлением – и со стороны общества, и со стороны правых министров. Те на днях заявили премьеру Нетаньяху, что если он не продолжит боевые действия в Газе по истечению срока перемирия, то они уйдут из коалиции. А это может спровоцировать досрочные выборы, в которых Биньямин Нетаньяху, судя по опросам, не победит.

Цели ЦАХАЛ (израильской армии) прежние – ликвидация военной инфраструктуры ХАМАС, а также освобождение заложников. Последнее частично происходит в рамках договоренностей о временном прекращении огня (в этот период террористы должны освободить часть заложников).

А по поводу ХАМАС – очевидно, что боевые действия будут продолжаться, по крайней мере, в северной части сектора Газа. У Израиля есть планы и касательно проведения операции в других частях анклава. Но пока непонятно, пойдет ли на это ЦАХАЛ.

На Израиль оказывают давление и региональные игроки, и Европа со США – чтобы не происходило расползание конфликта. Чтобы израильтяне не превращали в руины весь сектор Газа. Ведь тогда масштабы гуманитарной катастрофы будут намного больше, чем сейчас.