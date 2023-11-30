Журналист напомнил, что у Украины есть проблема со снарядами и объяснил, как ее можно решить

Дальше – в следующем году – будет труднее. Считайте, что это новый уровень. Придется привлечь много внутреннего ресурса. Придется жестче управлять имеющимися силами. Но предстоящие испытания на самом деле определены нашими предыдущими успехами и неудачами.

Чтобы эффективно работать, должны признать ошибки и готовиться к следующему потеплению. Системная работа по ключевым направлениям определит сторону, которая войдет в следующий сезон готовой к новому раунду. И сторону, которая подготовилась плохо.

И в этом смысле сверхважный маркер – это боеприпасы (когда я пишу о боеприпасах, я имею в виду весь спектр одноразовых средств поражения: снаряды, ракеты, дроны-камикадзе).

Тема боеприпасов особенно никому не интересна. Впрочем, именно возможность нанести точное огненное поражение регулярнее врага определяет победителя на конкретном отрезке фронта — прямо там, на земле, в посадках и окопах. Вы когда-то были под ударом "Града"? Я был. Взрывы, как шаги великана, раздаются один за другим. И у кого этих "великанов" разного калибра шагает больше, тот и имеет преимущество.

Поэтому боеприпасы – самый главный вопрос. Холодный сезон замедлит наступательные действия как ВСУ, так и русских нацистов. Но не остановит артиллерию, которая в ближайшие три — четыре месяца будет играть центральную роль.

Именно поэтому вы видите, что чуть ли не каждый представитель Украины — от депутатов до министров — отправляясь в командировку к партнерам, начинает разговор со снарядов.

Украине недостаточно просто добиться паритета с Россией. Паритет в паузе – это война на истощение. История знает множество примеров, когда паритет как плато в любом явлении определяет не равенство сторон, а равенство результатов жертвы и оккупанта: вы остались живы, но без дома — вы проиграли, победил вор.

То есть в нашем случае постоянный паритет – это статус-кво. Если еще откровеннее — это ведет к де-факто отказу от левобережной Херсонщины, южной части Запорожчины, Луганщины, Донетчины, Крыма. Поэтому важнейшая задача переломить паритет и увеличить преимущество украинского боеприпаса русским в разы. Украина нуждается в полумиллионе снарядов ежемесячно (идеальный сценарий). Украина нуждается в сотнях тысяч беспилотников-камикадзе ежемесячно (страна мечты).

Достичь этой цели можно несколькими путями. Часть из них реализуется (внутренний ресурс), но пробуксовывается по ряду причин. Часть медленно, но реализуется (внешний ресурс). Есть за что критиковать самих себя. Есть за что критиковать партнеров. Но главное фокусироваться на результате. Украине нужен результат, а не виноватый. Даже если обещанный 1 млн снарядов будет не в этом году, а в следующем. Даже если украинских камикадзе станет сотня тысяч в месяц с февраля-2024, а не с февраля-2023.

Мы не в магазине, где нужно просто выбрать нужный товар. В каждом случае речь идет о развитии технологической линии (десятков линий), требующих специалистов и сырья. Построить завод по производству снарядов, перезапустить завод по производству снарядов – это не тривиальная задача. В мире уже дефицит пороха и тротила. Добавьте в уравнение новые военные конфликты по всему миру, также оттягивающие как сырье, так и готовые боеприпасы.

В остатке получим сложности. Спасает то, что сложно не только нам. Россия также зависима от сырья и боеприпасов, поэтому вынуждена идти на унижение и обменивать боевые самолеты на снаряды в КНДР и на шахеды/ракеты в Иран. Хотя, казалось бы, достаточно просто построить 100 заводов по производству снарядов (это долго, дорого, это нескоро, нет сырья и так далее).

Впрочем, Украина, как и Россия, даже в таких условиях наращивают производство снарядов. Ибо война будет долгой. Украинский ВПК во многом делает ставку на кооперацию с партнерами и союзниками. Уже около десятка стран Европы объявили об увеличении производства боеприпасов.

Открываются новые линии производства, восстанавливаются старые. В некоторых случаях страны, имевшие завышенные ожидания относительно своего ВПК, не смогли подтвердить возможности в силу большого количества объективных обстоятельств. Это жизнь, к сожалению. Меняются правительства. Меняются коалиции. Меняются бюджеты. Многие факторы влияют на конечный результат.

Добавьте в коктейль приход к власти неадекватных популистов (или опасность этого). Любая из стран, сегодня твердо стоящая на стороне Украины, завтра может сменить флаги. Не нужно много "черных лебедей". Достаточно нескольких, чтобы ситуация усложнилась в разы. Лучший выход — закладывать в сценарный процесс самые сложные ситуации. Выходить из худшего.

На новом уровне – в 2024 году – мы должны снести статус-кво и получить все необходимое, чтобы переломить ход войны. Получить и выработать свое. Это будет тяжело. Ибо каждый уровень усложняет условия. Но это и определит ход войны — количество, качество и точность. Потому боеприпасы всегда главная тема. Новый саммит Рамштайн значительной частью был посвящен этому вопросу, кроме ПВО.

Об усталости от войны ничего не пишу. Не знаю, что можно сказать. В оккупации наши люди, которых пытают и убивают. Они ждут нас. Поэтому, наверное, об усталости от войны это не ко мне. Я пришел в ВСУ уже уставшим волонтером. Понимаю всех, кому тяжело. Хватайтесь за руку, поддержитесь и пойдемте дальше.

Дальше не будет проще. Война вообще не бывает простой. А в нашем случае мы в ситуации, где каждая ошибка или пауза имеет ужасную цену – жизнь наших защитников.

Война не только в Украине. Война почти в каждой стране Европы – в кабинетах чиновников, на телевидении, в парламентах. От выборов до выборов в этих странах меняются условия и для нас с вами. Мы не останемся одни – в этом я уверен. Многолетние программы поддержки в странах Скандинавии, обнадеживающие новости из США и ЕС о программах финансирования мы не упадем. Впрочем, мы должны одинаково уравновешенно встречать как победы, так и поражения — обоих будет еще много.

Ось зла последовательно зажигает войны по всей планете, чтобы мир впал в варварство (на уровне ценностей), хаос (в мировом управлении) и авторитаризм (в каждой отдельно взятой стране). Финт с отказом от доллара не сработал, но мировую экономику тоже шатают и будут шататься сильнее — нет сомнений.

Врагов становится все больше, они смелее выходят из тени. Война в Европе. Война на Ближнем Востоке. Вопрос времени – война в Южной Америке и на Тайване. И чем сложнее будет врагам цивилизованного мира, тем более отчаянных шагов следует от них ожидать.

Так что дальше? Вместо горизонта есть большая темная стена. Она закрыла горизонт. Но мы помним, что нам на Запад. Я бы спросил вас, готовы ли вы к шторму, но вы его уже пережили. Теперь вопрос сложнее: готовы ли вы к следующему уровню. У нас есть большие шансы на победу. У нас есть шансы на поражение. Нет только выбора. Не отвлекайтесь на меняющееся. Наше главное оружие – системность и непоколебимость. Идём дальше.