Актер, волонтер, воин ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко"

Проблема РЭБов и Дронов.

Проблема в том, что РФ начала закупать элементную базу для станций РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы) и ФПО дронов, а также покупать готовые решения, которые у нас неосторожно назвали "свадебные дроны", на Государственном уровне. Московиты начали делать заказы на полтора года вперед, что усложняет закупки другим агентам. Деньги у них есть, поэтому они массово делают закупки, в частности, в Китае. Российские блоггеры даже жалуются, что войскам РФ сложно списывать эти фпв, поэтому тысячи лежат на складах.

Активность поражения дронами выросла в разы, идет война частот и протоколов…

Какие проблемы это создает нам, всем вообще. Усложнились массовые заказы в Китае, потому что промышленные мощности ограничены. Усложнились большие заказы у производителей плат и микросхем. У нас иногда одного одинакового серийного РЭБ не найдешь, если внутрь заглянуть.

Вывод: Нужно требовать от наших Партнеров больших санкций на производителей электроники и комплектующих двойного назначения и дронов за торговлю с РФ, требовать и помогать блокировать серые поставки через третьи страны.

Закупать самим, массово, элементную базу.

Не 1000 плат или микросхем, а десятки тысяч.

Кому делать есть.

Вон в КПИ 16000 студентов, из них многим за 25, волонтерских инициатив много, есть частные предприятия, в универах нужно открывать кружки "очумелые ручки".

Есть фильм "Война клонов", а у нас "Война дронов" и имея поддержку всего мира будет стыдно в ней не победить. Но для Победы нужно приложить больше усилий.

PS И требуются операторы и инженеры, операторы-инженеры.

Источник: Facebook Мирослава Гая