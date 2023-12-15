Военнослужащий, один из основателей "Демсокиры" - о том, как украинцам не быть заложниками ситуации в США и Европе

В последнее время наши западные партнеры испытывают серьезные трудности в реализации своего желания как можно быстрее и как можно больше помочь Украине, которая сейчас борется за нашу и их свободу, теряя здоровье и жизнь своих людей, а также неся огромный экономический ущерб.

Препятствия, конечно, не в деньгах, потому что США и ЕС являются крупнейшими эмиссионными центрами. Причина — во внутриполитической борьбе между партиями или между государствами-членами. Фактически, украинцы стали заложниками споров между демократами и республиканцами в США. И смех и грех, что вопрос нашей абсолютно справедливой защиты зависит от мексиканской контрабанды и нелегалов, массово пересекающих границу Штатов. Это ведь никак не связано.

В то же время мы стали заложниками выходок венгерского премьера Виктора Орбана, который пытается заблокировать помощь Украине от ЕС. Орбан прикрывается общественными настроениями этнических венгров на наших территориях, хотя даже они просят его лишний раз "не выпендриваться". Похоже, уже и сам Евросоюз чувствует себя заложником венгерского политика.

Несмотря на все, нам прежде всего нужны деньги. И оружие. И сейчас.

Чтобы не быть заложниками ситуации в США и Европе, важно наконец-то понять, что средства есть, и Украина имеет на них законное право. Не нужно брать деньги налогоплательщиков западных государств, если можно взять российские деньги и отдать их нам. Это отличный и главное — логичный шаг.

Уже даже президент Зеленский озвучивает предложение передать Украине замороженные российские активы. 300 млрд долларов — это только найденных и "обездвиженных". Конгрессмены уже некоторое время готовят законопроект о конфискации, но как мы уже поняли, рождественские каникулы – это святое.

Около 200 млрд евро заморожены в ЕС, они заблокированы на счетах бельгийского Euroclear. Этот депозитарий только за первые 9 месяцев этого года уже получил около 3 млрд евро процентного дохода от замороженных российских активов. В ЕС хотят частично наполнить этими средствами обещанные нам Урсулой фон дер Ляйен 50 млрд евро на 4 года. Было бы хорошо, но это небольшая часть заблокированных активов.

Российская Федерация должна ответить за все! В том числе заплатить как финансами государства, так и его резидентов. И за военные преступления, и за нанесенный ущерб должен заплатить агрессор.

Но это еще не всё. Действительно логичным подходом могло бы стать направление этих средств не только на восстановление Украины и компенсацию потерь наших граждан, предприятий и организаций, но и на саму оборону.

Часть конфискованных у россиян средств следует направить на работу украинского ОПК, на производство оружия и боеприпасов, которыми мы будем продолжать уничтожать нашего врага.

Так и писать на снарядах или ракетах – "Изготовлено за средства Центрального банка РФ". Ну или олигарха Х.

Источник: блог Юрия Гудыменко для Цензор.НЕТ