Один из основателей политической партии "Демократический Топор" Антон Швец о планах России на войну в Украине

Есть ли у России планы на войну?

Не могу ничего сказать о планах генштаба России. Какие-то планы у них всегда есть. Множество этих планов. Эти планы согласованы с минобороны РФ в виде запросов, чего и сколько нужно для каждого из вариантов планов. И соответственно у минобороны России есть запросы, которые они подали в госбюджет и этот бюджет утвержден. Так что здесь с планами все ок.

А вот плана как выполнять этот госбюджет нет. Вернее и здесь есть планы и модели, но как оно там будет не на бумаге – не очень понятно.

Здесь нужно смотреть на ситуацию чисто экономически. Деньги можно и распечатать за счет манипуляции с курсом. Что и было сделано. Но у этих денег есть проблема.

Когда вы что-либо производите и потом продаете, то товары попадают в экономику. Зерно и хлеб, машины и тракторы, нефть и бензин. Вы что-то сделали, продали, люди купили, использовали для жизни и для производства чего-то. Экономика работает. Что-то импортировали, что-то экспортировали, и в балансе между экспортом и импортом держите курс.

Но если вы треть бюджета заливаете в войну и обход санкций, эти деньги идут на производство того, что будет уничтожено. Это производство вооружений и транзакционные расходы на обход санкций. ФПВ-дрон и снаряд, ракета и бомба, танк и самолет, система ПВО и экип – все это не используется для жизни и производства. Только для смертей и разрушений. Даже дизель и керосин у вас не для производства и экономики, а чтобы двигать железо до его логического конца.

А ведь оно денег стоит. Электроника для дронов по баксам. Станки за баксы. Расходные компоненты и смазочные масла за баксы. Оборудование для буровых и нефтеперерабатывающих заводов за баксы. Контроллеры, ПО, критическая комплектуха, зарубежные специалисты, даже банальные телефоны и китайские автомобили с шильдами космич за баксы. Контрафактные запчасти для гражданских самолетов также за баксы. Это все, что зарубежное. Но ведь россияне и сами многое производят?

Да производят, но денег стоит. В смысле рублей. Но и тех денег нужно много.

Зарплаты работникам военных заводов в три смены платы. Военные плати. За дизель плати. За гробовые плати. За ранение плати. За снаряды, ракеты, бомбы, танки плати. За металл плати. За бинты плати. Медикам плати. За логистику всего этого на фронт плати. А ведь надо еще платить силовикам, которые контролируют народ и военных, а то можно получить еще один марш на москву. Деньги то есть, их напечатали. И их хватит. Но все эти деньги попадают в экономику, которая производит такое же количество гражданских товаров, как и до войны. Даже меньшее количество, потому что санкции, нехватка работников и вообще экономические перспективы, за исключением военных заказов, такие себе. Никто не инвестирует в производство товаров массового использования и потребления, кроме тех, кому уже никуда убегать.

ВПК в России (а за счет ВПК и перерабатывающая промышленность) показывают огромный рост. И нам это плохо. Но чего-то никто не пишет что это не бесплатно для России. Яиц нет, потому что нужны танки. Дизеля нет потому, что нужно баксы от экспорта. Три смены на военном заводе это в три раза больше зарплатного фонда, плюс премии за переработку (ночная смена дороже). Обход санкций это в три раза переплата за поставку комплектухи для ВПК, и все это в долларах и оседает за границей или в лучшем случае в тени.

Импорт товаров для населения можно нарастить, но баксов становится меньше. Когда ты торгуешь как белый человек газом и нефтью на премиальных рынках ЕС и США, ты получаешь белую валюту. И мглшл. Когда ты поставляешь газ китайцам за копейки и нефть индусам за неконвертируемые рупии с валютой будут проблемы. Да, поставки нефти, газа и металлов в Китай можно перекрыть импортом из Китая. И рупии вывести из Индии через стейблкоины в Дубае за комиссию можно. Но будет меньше долларов, которые попадут чисто в российский бюджет. Потому и импорта столько завезти, чтобы перекрыть количество напечатанных денег у вас нет.

И что начинается? Верно. Инфляция, то есть рост цен. Между тем и печатание денег под девальвацию рубля приводит к инфляции. Ибо даже для выращивания куриц нужно купить корма и яйца.

Цены, конечно, можно регулировать, уважаемая практика в постсовке, даже у нас много адептов регулируемых цен. Но если регулировать цены, возникает дефицит. И чего-то постоянно нет. То дизеля. То яиц. То света в Махачкале, потому что за зарплату коммунальщика ничего купить нельзя, и идиотов работать в кпшках нет. Да и комплектуха в электрике много где иностранная.

И вот ванька выходит из ночной смены на заводе Красный Го**арь, только что изготовивший три танка для фронта. И идет в магазин, где все подорожало на 50%. Скорее всего, у самого ваньки проблем нет. Потому что где-то так и у него выросло, хотя и работать он стал больше. И для многих проблем нет, потому что на танк нужно броневую сталюку, полимеры, станки и ту же западную комплектуху. И все это с наценкой, потому что война. А все, кто не попал на военный завод или к его поставщикам, или не получил гробовые или зарплатную карточку мужа-военнослужащего, просто видят рост цен.

Кроме этого, отмечу то, что беспокоит украинцев. Развитие ВПК России не так уж стремительно, как нам (и путину) хотят показать руководители заводов. Нехватка квалифицированных (и не очень квалифицированных) работников огромна. Айтишники не очень рады перебираться из коворкинга в центре, в холодный цех где-то в провинции. Да, конечно, у военных заводов бронь. Но от разбоя на улице российских пердей бронь не защитит. Заработную плату повышают, но все это те же деньги, которые заливают в смерть. Поэтому в общем набирать работников приходится из тех же вань, которые в тех пердях родились и живут.

Ваня бунтовать не будет. И все кто работают на то, чтобы ваня там ключом крутил, тоже не будут, скорее всего. Но. Рост обрабатывающей промышленности в России будет на 10%. Не на 50. На 10. А все остальное вокруг нуля или падает вместе со строительством. Все деньги, которые заливают в ВПК и армию, все равно попадают в экономику. И там просто нечем эти деньги переваривать. Цены растут и будут расти.

Высокие цены плохо для диктатора. Ибо народ начинает вопрос задавать. И дефицит плохо, по тем же причинам. Напомню, что Сирия нырнула в гражданскую именно из-за повышения цен (и именно на курятину), хотя ничего не предвещало проблем. Аналогично и в Иране бунты были из-за повышения цен на бензин и курятину, но Иран утопил бунты в крови.

Конечно до выборов путина в России цены удержат и бунтов не будет. А после выборов чутка отпустят и цены и курс, но проблемы остаются. Как их решать планов нет. План продолжать войну есть. Точнее, план как это делать сугубо военно есть. Плана, как все делать, чтобы всего хватило нет. Точнее глобально и такой план есть. Продолжать за счет россиян и их превращения из бедных в нищих. Шринкфляция, отвлечение на борьбу с внутренними врагами и другими лгбт, балансирование между ростом выплат и инфляцией, патриотическая накачка – империя знает много способов. Но империи видели и многие случаи, когда население таки задавало вопрос по результатам маленькой победоносной. И не обязательно путину вопрос. Могут спрашивать с плохих боярей. Какое-то количество бояр можно отдать на потеху толпе. Но ведь всех пускать под нож низзя, потому что элитарный бунт страшнее народного. Тем более в России.

Проблема не в том, что денег нет. Проблема в том, что деньги есть, а купить за них народ может все меньше и меньше. Сколько так можно будет продолжать? Может, день. Может, год. Может, десять лет. Может, всегда. Никто не знает.

Когда люди уже бедны просчитать, сколько еще они смогут выдержать обнищание невозможно. Когда население закредитовано под крышу (и количество долгов растет быстрее роста запрлат и даже инфляции), сложно сказать когда и где бомбанет.

Есть ли у России план?

Ответ прост. У России есть НАМЕРЕНИЕ продолжать войну. Без конца. А плана как раз продолжать войну нет. Ни на без конца, ни на три года плана нет. Конечно, генштаб может рисовать стрелки на картах. А стрелки в реальность превращает экономика, причем не только военная, а вся в целом.

Намерения продолжать войну для кремля выглядят как обоснованные. Это же не у путина яиц нет. Это у русских яиц нет, во всех смыслах этого выражения. Проблемы с яйцами как-нибудь решат. Из Турции импортируют, например. А путин будет ждать. Выборов США, потому что может президентом США станет Трамп и что-то изменится. Или будет ждать нападения Китая на Тайвань. Или нападения Хамаса на Израиль. Или конфликта в Африке. Вон там Индия отменила автономию Кашмира, какие последствия этого будут никто не знает, но точно не хорошие, посмотрим, что сделает Пакистан. А можно подождать прихода к власти в ЕС большего количества пророссийских политиков. Многое можно ждать, если намерения есть.

А вот плана, как управлять россией во время войны нет. Есть планы как латать какие-то текущие дыры. В случае если дыры будут появляться медленнее, чем будут латать старые все будет ок. А если начнет сыпаться планов нет. Пока не грянуло с дизелем никто ничего не решал. Пока решали закончившуюся курятину. Решили с курятиной пропали яйца. Света в некоторых районах Махачкалы тем не менее нет и сейчас. В прошлый раз они там евреев искали в двигателях. А дальше кого будут искать? Я так понимаю будут искать лгбт. Здесь план есть. А вот план как сделать так, чтобы в Махачкале был свет, а в Нижневартовске или Ярославле газификация — такого плана нет.

Что это значит для нас?

То, что у России нет плана, а есть только намерения, для нас означает только, что нам МОЖЕТ повезти и они упадут. А может и не повезет. С учетом инерции российской экономики, численности и дремучести населения, остатков советского ВПК, помощи от Ирана, КНДР и КНР сами по себе намерения России продолжать войну, являются для нас достаточным вызовом. В общем, это огромная проблема, но в армии не говорят проблема, а говорят вызов.

Доклад закончил.

Источник: Facebook- страница Антона Швеца.