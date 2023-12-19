Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров прокомментировал травлю Акунина после того, как он осудил войну РФ

На людях режим путина пыжится и "надувает щеки", треща о каких-то своих "потенциалах и победах". Одновременно с этим — он отчетливо демонстрирует симптомы пораженческих настроений и откровенного отчаяния.

Озверелая реакция путина на несколько невинных реплик писателя Акунина — свидетельствует о том, что кремль в панике. Он подозревает о том, насколько его дела, в реальности, плохи.

Поведение уверенного в себе и своих силах победителя — выглядит совершенно иначе. Травля Акунина — большой прокол кремля.

Путинизм вдруг взял и обнажил все свои страхи, устроил публичную истерику по ничтожному поводу.

Обыски в редакциях, взломы складов, изъятия тиражей, объявление писателя "террористом" и прочие неадекватные "шаги" — подтверждение того, что у кремля уходит из-под ног земля и он об этом знает.