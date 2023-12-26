Украинский историк, публицист и общественный деятель оценил ситуацию с контрнаступлением ВСУ

Украинское "контрнаступление" не провалилось

Ответ на вопрос об успехе или неуспехе любого дела, в частности войны, зависит от системы координат. В одном случае достигнутые результаты можно сопоставить с нашими конечными планами, в противном — с начальными позициями. И так, если вы собирались этим летом пить кофе на набережной Ялты – тогда "украинское контрнаступление провалилось", и я никак не смогу убедить вас в обратном. И если вы надеялись до конца года увидеть украинские "Абрамсы" на Красной площади Москвы – мне нечего вам сказать. Если вы хорошо помните события прошлого года, и можете сравнить тогдашнее состояние Украины с сегодняшним — этот текст для вас.

Начнем с определения того, что такое "провал контрнаступления". В нашем случае правильнее говорить об украинском наступлении на юге, а не контрнаступление, и хотя словосочетание уже прижилось, я буду говорить правильно. Контрнаступление — это ответное действие на врага, и в этом году ВСУ вели контрнаступление в районе Бахмута. Если же боевые действия инициируете вы сами — это наступление, и именно это происходит на Запорожском направлении.

Теперь справимся с "провалами". Минимальный провал – это когда вы потратили множество человеческих жизней, техники и боеприпасов, а никакого улучшения ситуации на фронте не достигли (захват в процессе нескольких десятков квадратных километров – это еще не успех). Канонические примеры – мясорубки в Вердене и Ржеве.

Максимальный провал — это когда войска в ходе контрнаступления терпят такое поражение, что не только откатываются на предыдущие рубежи, но и отступают далеко назад. Так произошло во время Июньского наступления 1917 года (хотели Львов, потеряли Тернополь) или под Барвенковым в 1942 году (хотели Харьков, потеряли Сталинград).

Было ли что-нибудь подобное во время украинского наступления на Запорожском направлении в сторону Токмака или на плацдармах на левобережье Днепра? Конечно, если вы ожидали, что наши танки дойдут до Джанкоя, то результаты откровенно разочаровывают. Но правильнее смотреть на соотношение не мечт и реальности, а затрат и достижений. Очевидно, данные по украинским погибшим нам неизвестны, а по российским — недифференцированы, так что ничего однозначно здесь сказать нельзя. Однако потери в технике позволяют предположить, что никакой катастрофы не произошло.

После того, как в июле надежда на скорый массовый прорыв испарилась, украинские войска сменили тактику, вместо того, чтобы пробивать в лоб русскую оборону (как немцы под Верденом или советники под Ржевом). Таким образом, остановка продвижения вперед на юге вряд ли можно назвать победой, но и поражением это тоже не является.

В конечном итоге 2023 год на суше закончился чем-то вроде боевой ничьей: Россия одержала пирровую победу в Бахмуте, а Украина отвоевала определенные территории в Запорожье и Херсонской области без роковых потерь. А созданные ВСУ плацдармы позволят при необходимости восстановить наступление в грядущем году.

Однако это далеко не все. Почему-то большинство журналистов и блогг\еров, подводя результаты наступления, вспоминают лишь боевые действия на суше. Негде правды деть, наземный фронт — самый важный, но точно не единственный. По меньшей мере, еще следует учитывать войну в небе и на море.

И вот здесь ситуация отличается основополагающей!

На море Украина с помощью ракет и морских и воздушных дронов продолжала эффективно уничтожать Черноморский флот России. 2023 год принес по меньшей мере два символических триумфа, подобные потоплению крейсера "Москва" предыдущего года — поражение штаба ЧФ РФ и повреждение подлодки "Ростов-на-Дону" при атаке на Севморзавод. АПД — только что утопленный БДК "Новочеркасск".

Украинские атаки на Севастополь и Керчь привели к тому, что российский флот был вынужден начать перебазирование в Новороссийск. Западная часть Черного моря де-факто освобождена от русского присутствия. Вражеские ракетные корабли уже несколько месяцев почти не выпускают "Калибры" по Украине, а зерновой коридор работает и без согласия Кремля.

Определенный перелом происходит и в воздухе. Пусть за этот год Украина сбила гораздо меньше российских самолетов, чем за предыдущий, и управляемые авиабомбы до сих пор наносят немалый ущерб нашим подразделениям на фронте. Но в тылу Украины ситуация намного лучше, чем в прошлом.

Просто вспомните, как в прошлом году чуть ли не всю зиму действовал не график отключений света, а график его включений. Энергосеть Украины страдала от ежедневных российских ракетных атак. В этом году ни один вражеский удар не привел к аналогичным последствиям — и не просто потому, что у россиян закончились ракеты, а потому что Украина значительно плотнее закрыла свое небо. Ну и удары наших беспилотников по российской территории происходили на порядок чаще именно в 2023 году.

Короче говоря, украинское наступление на море и контрнаступление в воздухе оказались поразительно успешными, если сравнивать начальную мощь обеих сторон. И судя по всему, Украина будет продолжать наращивать свое преимущество в этих пространствах, так что следующий год принесет нам еще больше морских и воздушных побед.

Таким образом, хотя оснований для триумфа еще нет, оснований для неизбывного беспокойства нет уже. Да, мы еще не вышли к берегам Азовского моря, на что надеялись, но и не потерпели поражения. А если кто-то не видит украинских успехов в Черном море или в небе — это признак либо непрофессионализма, либо изменофилии (иногда даже не безвозмездной).

И хотя мой собственный оптимизм относительно победы в 2024 году уже кажется чрезмерным, пессимистом я тоже не превратился. Потому что мы не проиграли войну и даже не провалили наступление. Мы просто встали на паузу. А иногда пауза – это просто пауза.

И если у вас сейчас горит свет в лампе, есть горячая вода в кране и тепло в батареях — то это потому, что наше наступление значительно успешнее, чем это кое-кому до сих пор кажется.

Источник: Facebook-страница Сергея Громенко.