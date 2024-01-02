Блогер, публицист и военный эксперт Кирилл Данильченко рассказал о том, почему важно найти любимое дело

Мы все живем на куске скалы, со страшной скоростью летящей в ледяной пустоши. На этом шарике не хватает всего — воды, еды, тепла, железа.

Реально, железо, один из самых распространенных элементов во вселенной, а у полумиллиарда женщин и четверть миллиарда детей анемия. Заработайте анемию, и попробуйте вылечить ее поеданием печени и глотанием добавок, может поймете о чем я пишу.

Хоть соси ручку, а гемоглобин выше 80 не поднимается. Ничего не хватает там где надо. Примерно 70% жителей Земли окажутся на помойке в течении двух месяцев как только потеряют работу. Многие уже на помойке.

На фоне этого мы перетираем друг другу города в щебенку и ракетами взрываем в порту корабли за 400 км. Это вызывает экзистенциальный ужас. Я понимаю людей, которые хотят спрятаться от подобного.

Избегать этого ужаса с появлением глобальной сети стало чуть полегче. Раньше приходилось рисовать картонки как будто это дама и она бьет валета, чтобы сбежать в маня миры, но теперь есть варианты.

Сериалы — как же важно как именно закончился сезон выдуманной х**ты, где Эмилия Кларк, летала на нарисованном на зеленом экране драконе.

Футбол — мое любимое 22 миллионера в разных цветах, давайте набьем друг другу лица за них в переходе и раскрасимся в цвета клуба. А еще весь вечер обсудим сколько стоил Месси.

Срачи в социальных сетях и набеги на тех, кто нам не нравится — читай кибербуллинг и кидание говном как у бонобо.

Игры — тут то ты менеджер по продаже лямблий, а там ты глава поселения и темный рыцарь.

Сон огромных ужасающих масштабов. Который будет расширяться ибо людям страшно и скучно по очереди. Что можно пожелать в новом обороте этого куска скалы, тем кто окончательно не сбежал во внутреннюю эмиграцию?

Четко отыскать место на шарике.

У меня есть знакомый тренер по боксу. Он в 65 лет все еще складывает грушу и ставит людям удар в подвале. Мужик сыплет шутками прибаутками, знает в городе бандитов и депутатов, может порешать многие вопросы.

Но вопросы у него чаще всего — бандерики на ужин или сосиски. Сто раз уважаемые люди предлагали пойти в хромированный зал, замутить воронку продаж и начать штамповать курсы. Тренер улыбается, но продолжает заниматься в подвале и все еще желающих к нему попасть больше, че он может принять.

Сыт, обут, одет, обеспечен, занимается любимым делом и бежит в зал как на праздник. Не окажется на помойке очень долго, потеряв работу. А еще него исходит такое приятное сухое тепло. То, что зумеры называют словом вайб.

Человек на своем месте. Не надо бить партнера и махать гранатами, иди лучше поработать с мешком и лапами. Больше чем уверен, что попади он в зал, веди графики продаж и прокачивай личный бренд, теплое сухое тепло бы исчезло. И он из пожилого умудренного жизнью мужичка превратился бы в стандартного бройлера с баблом в глазах.

Я видел это тепло и у гончаров, и у пилотов рубак, и у медсестры ассистента стоматолога. Оно же и дает мотивацию. Кто реально хотел реально свалить в ЕС — переплыл на уточке Тису. Он так не хотел находиться здесь в дискомфорте, что пошел и сделал.

Кто хотел в армию, не помешало, ни плоскостопие, ни аритмия, ни отсутствие конечности. Кто хотел попасть в "Москву" — повернул тумблер и попал.

Я вот хотел после тромбоза пройти 15 км. с рюкзаком без боли. Прошел. А начинал с дойти до аптеки через дорогу.

Повезло? Повезло — мог из бедра вылететь тромб и пока. Но я пил таблетки по графику, много ходил через боль, в снег дождь и мороз. Смывал пот после маршрута, кидал палки и шел в**бывать.

Было здорово. Ни о чем не жалею в прошедшем обороте.

Найти свое место в этом мире, которое ты не ненавидишь и любишь там работать, это как найти драгоценный камень.

Источник: пост Данильченко в Facebook