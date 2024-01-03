Политтехнолог Алексей Голобуцкий говорит, что комплексы Patriot могут получить уникальную рекламу

Украинская ПВО сегодня сбила 10 гиперзвуковых аэробалистических ракет "Кинжал" из 10-х. Это уникальное достижение в военной практике современности и должно стать уникальной рекламой американских оружейников (в частности, авторов комплексов Patriot: 42 года на вооружении, разработчики и производители — Raytheon, Hughes, RCA, Lockheed Martin, Boeing). Чисто из наших шкурных интересов: чтобы получать больше рекламируемого оружия, потому что это будет увеличивать доходы производителей и разработчиков. Ситуация win-win, как говорится.

Итак, сведения об отражении атаки 2 января 2024 года должны висеть баннерами и заголовками во всех западных СМИ, во всех таблоидах, в блогах и в соцсетях. Одним из главных рекламщиков, очевидно, должен быть Зеленский — как подписывающий документы о получении оружия от союзников. Сегодня он уже сделал заявление с упоминанием этого факта.

"Лишь за несколько этих последних дней – с 29 декабря и по сегодняшний день – Россия применила против Украины уже почти 300 ракет и более 200 "шахедов". Еще ни одно государство не отражало подобных ударов, комбинированных: и дроны, и ракеты, в частности аэробалистические. Только за сегодня сбито десять "Кинжалов".

Но акцентировано мало, одного заявления явно недостаточно. Это действительно должно звучать по каждому утюгу: что ВСУ — выдающийся оператор высокотехнологичного оружия, достижения наших бойцов уникальны.

"Только Украина раскрыла весь потенциал качества оружия, которое нам предоставляют союзники. Еще никто и никогда не демонстрировал полностью, на что действительно способно вот это оружие. Теперь целая планета [потенциальных клиентов оружейников] в курсе, насколько это крутая и эффективная штука, насколько это оптимальный выбор для национальных оборонных систем.

Ну и дальше тихие кулуарные договоренности о скидках на закупку всякого именно для нас, об увеличении производства, о присутствии представителей производителей и разработчиков во время работы их оружия для точной фиксации параметров и эффективности… Такое.

Главный и первый шаг: еще минимум штук пять заявлений Зеленского в разных вариациях на тему, как уникально отработали ВСУ и оружие союзников 2 января.

Ибо, кстати, кремлевские силы ИПСО не спят: уже начался (кроме стандартного "в ПВО ВСУ закончились снаряды") запуск тезисов "ракеты и шахеды свободно летают над Украиной любыми траекториями, ПВО ни на что не способна, Украина преувеличивает количество зафиксированных ракет, чтобы приписать себе несуществующие уничтожения"… Да, для нас это звучит не менее идиотично, чем сегодняшние отчеты россиян о "уничтоженных в Киеве 9 генералах, 4 командных центрах и 2 гостиницах с натовскими наемниками, 1000 ракет, склад с ракетами и комплекс Patriot …". А вот граждане стран-союзниц могут и поверить. Этого допускать нельзя.

Я уже писал: союзники должны чувствовать (хотя бы через отправленное нам их оружие) причастность к успехам ВСУ, к нашим победам и уникальным достижениям — тогда это будет стимулировать дальнейшую помощь нам вплоть до победы. А мы что-то расслабились на этом направлении после того, как "Джавелины" и "Байрактары" потеряли ежедневную актуальность из-за изменения формата войны (они все еще нужны, но точечно — а не везде и всем, как при февральской волне оккупации).

Источник: пост Голобуцкого в Telegram