Украинский блоггер проанализировал темпы производства ракет в России и рассказал, что означает для Украины использование ракет КНДР

Видел такой вопрос в фб – "Почему россияне покупают ракеты в Северной Корее, если у них есть собственные и их выпуск растет?" Отвечаю.

В целом масштабирование производства именно ракет является одной из самых сложных задач для России. Производство ракет сейчас на максимуме и кратно увеличить производство россияне так просто и быстро не могут. А запрос на количество ракет есть, потому что мы видим, что рф пытается перегрузить нашу ПВО.

В целом масштабирование российского ВПК, несмотря на многочисленные вливания денег, идет в рф рандомно. Это связано с коррумпированностью россии.

Так действительно мы видим, к сожалению, удачные кейсы масштабирования производства или создания нового с нуля – как Алабуга и мопеды, Орланы, Ланцеты, производство фпв-дронов, УМПК для ФАБ. Хотя на самом деле локализация производства изделий остальных государств, время от времени с лицензией, как у мопедов, время от времени без, как у Орланов. Но не надо забывать, что кроме этого есть Армата, которых должно было быть уже 1200 штук на вооружении. А их нет. И Армата это же платформа, должны были строиться и бронемашины на той базе и саушки и многое другое. И ничего нет в товарных количествах. Как нет результатов с ракетой на ядерных дровах Буревестником, межконтинентальным Сарматом, гиперзвуковым противокорабельным Цирконом, боевым лазером Пересветом, Су-57, новыми Ка и т.д. Имеются задержки по С-500 Прометей. Не говорю уже о рациях и военной связи, там эволюция и масштабирование производства идут очень медленно. Даже производство авиационных ракет воздух-земля наращивается очень медленно. Аналогично с противотанковыми ракетами для Ка.

Где-то попадаются толковые менеджеры и есть результат. Где-то коррумпированные воры и деньги просто исчезают, а на выходе очередной анало говнет. Власти россии бросают деньги в производителей, но результат непредсказуем.

Власть россии к сожалению действует разумно. Если у тебя есть миллиард долларов на масштабирование производства ракет, то тратить их на строительство нового завода это риск. И время. Власть России знает о своей стране. Гораздо быстрее эти ракеты можно купить у СК или у Ирана. Ракеты будут завтра. Но и здесь есть риск, что эти ракеты будут плохого качества. Ибо доверять результатам корейских или иранских испытаний россия может где-нибудь так же, как результатам собственных испытаний.

Поэтому Россия закупила тестовую партию северокорейских ракет и теперь пытается их проверить. По результатам проверки они уже будут решать или масштабировать собственное производство или тупо заказывать у Кима. Возможно, денег у них хватит и на то, и на то, в таком случае ракеты Кима будут подстраховкой, на случай если производство собственных ракет стремительно наращивать не получится.

При этом корейские заводы уже есть и готовы производить большое количество ракет. И с этими заводами НИЧЕГО не произойдет. Дополнительные санкции на режим Кимов производство не остановят. Нападать на Северную Корею тоже никто не будет, потому что может у них уже ядерное оружие есть на вооружении. Ну и Киму всегда нужна валюта. Или бартер.

Здесь есть вопрос лжет ли российский генштаб сам себе об эффективности ракет. То есть если они действительно думают, что все их ракеты попадают в цель, если они так заявили, то и ракеты Кима у них пройдут по тестам, как эффективные.

В общем, использование северокорейских ракет для нас является плохой новостью, ибо у гш рф теперь есть план Б. Какие-то ракеты точно будут.