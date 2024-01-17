Украинский блогер, военнослужащий и политический деятель Виктор Трегубов рассказал, почему люди боятся идти в армию

Говорят, люди боятся рисковать. Я уверен: люди боятся не риска, а неизвестного. На известный риск люди идут каждый день, еще и деньги за это платят. Прыгают с парашютами, ездят непристегнутыми и едят свежесобранные грибы неизвестного происхождения.

Страшнее, когда риск представляется очень отстраненно. Когда речь идет не о чем-то понятном, а о чем-то "из потустороннего мира". Поэтому одни и те же ребята не боятся переплывать Тису зимой, но очень боятся людей в пикселе.

И вот есть такая примета, говорят люди в пикселе – чем дальше человек идет после мобилизации, тем более расслабленным он становится. Ну не то чтобы прям как на курорте, но животный ужас в глазах проходит уже в ТЦК, когда выясняется, что там работают люди, а не псеглавцы.

Ибо неизвестность отходит. Становится как-то даже немного интересно.

Это была лирика. А практика такова, что многие не идут в ВСУ отнюдь не потому, что они боятся воевать. Они не идут потому, что боятся менять свою жизнь. У всех нас есть знакомый или знакомая, которые сидят на одной и той же должности годами — и можно было бы пойти на повышение или найти другую работу с гораздо лучшими условиями, но нервно. Страшно. Здесь пусть и платят мало, и руководитель козел, но уже как-то привык.

А здесь армия. Это же не только род деятельности менять, но и место жительства, и коллектив вокруг себя. Тут человек, привыкший ехать по одной колее, впадает в кататонию и начинает осторожно пятиться. Добавьте к этому старые стереотипы об армии, от которой люди еще двадцать лет назад пытались отмазываться, потому что дедовщина и плохо кормят. Конечно, они слышали, что армия с тех пор немного изменилась, но изнутри что-то ковыряет.

Так вот, должен вам, люди, признаться. Да, армия – это новый опыт, это новые люди, это новое место в жизни и новые навыки. Но это как раз одна из сильнейших ее сторон.

Когда вы приходите в ВСУ, вы приходите туда не малым, испуганным мальчиком, которым когда-то начинали карьеру в гражданской жизни. Вы приходите туда уже лицом, что-то знающим. Пусть он еще не знает все об армии, но он уже кое-что знает о жизни.

И встречают вас там такие же лица – взрослые. Не "старослужащие" по вашим подростковым страхам, а опытные собратья, каждый из которых заинтересован в том, чтобы у вас получилось. Конечно, среди сотен тысяч человек бывают очень разные люди, но в целом армия менее токсична, чем большинство гражданских кабинетов.

Там друзья и тренеры. Там учат и обучают. Там довольно быстро привыкаешь к этой странной, бурной жизни – и снова социализируешься. И друзья, которых ты найдешь там, будут из самых надежных.

Война кончится, а ты будешь с ними. А также с навыками, с уважением, с решительностью, которую раньше в себе не наблюдал. Со знанием, что через все можно пройти и можно преодолеть. Это не будут вырванные из жизни годы – наоборот, это будут годы глубочайшего внутреннего опыта. Да, война – самая страшная в мире вещь, да, она может сломать – но с тобой всегда, и на ней, и после нее, будут искренние друзья и знания, что ты все сделал правильно.

Источник: пост Трегубова в Facebook.