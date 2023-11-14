Фьюри откажется от боя с Усиком: бывший чемпион мира назвал причину

Изначально бой должен был пройти в конце 2023 года

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувс не верит в то, что бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится. Как известно, стороны уже подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По мнению Гроувса, боксеры не выйдут в ринг, так как Фьюри не хочет этого. Слова экс-чемпиона мира приводит Boxing News 24.

"Не думаю, что Фьюри согласится выйти в ринг. Если же он пойдет на такой шаг, то сразится с Нганну в реванше. Я не верю в то, что он согласен на бой с Усиком. Я считал, что он собирается встретиться 23 декабря с Александром, а затем он не пришел на пресс-конференцию после боя с Фрэнсисом.

Многим может показаться, что я слишком часто критикую Фьюри. На самом деле говорю, что вижу и думаю. Я большой фанат украинского боксера из-за того, что он прошел в своей карьере. Думаю, Фьюри заработал более чем достаточно и ему этот бой не нужен", — сказал Гроувс.

Экс-чемпион мира считает, что британцу попросту нет смысла выходить на такой бой, ведь он может проиграть и опозориться.

"Как он тогда будет говорить всем, что Усик — худший парень на планете?" — задался он вопросом.

Ранее "Телеграф" писал о том, что изначально по условиям контракта бой между украинцем и британцем был запланирован на 23 декабря, но позже стало известно о его переносе на начало 2024 года.