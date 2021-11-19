Вам точно нужна эта вещь? Как закупиться в "черную пятницу" и не пожалеть об этом

Стоит ли уже сейчас окунаться в предновогодние распродажи или лучше подождать до декабря — разбирались наши журналисты

Коронавирус умудрился поменять даже «чернопятничные» традиции. И если раньше главная распродажа года продолжалась всего 1-3 дня, то в период пандемии она растянулась на недели.

В этом году большие распродажи стартовали практически по всему миру 11 ноября – в так называемый День холостяка. К концу месяца они плавно перейдут в «черную пятницу» и затем трансформируются в рождественские скидки. Так что не исключено, что многие товары просто не дотянут до декабря, да и на складах сегодня не густо. Как мы уже писали ранее, в связи с карантином импортеры решили не делать некоторые виды закупок, поскольку непонятно, как будет работать торговля и сможет ли она все это реализовать.

Словом, самое правильное в сложившейся ситуации – немного поторопиться. О том, что стоит купить к Рождеству и Новому году уже в «черную пятницу» — в сегодняшнем материале «Телеграфа».

Подарки: запасаемся списками и изучаем опыт

Несмотря на то, что исследование, проведенное компанией Picodi показало падение интереса украинцев к распродажам Black Friday, особого выбора, если говорить о подарках, у нас нет. Или покупать сейчас, пока распродажи в самом разгаре, или покупать через месяц, выбирая из того, что осталось.

Для многих выбор подарков родным и близким – большая проблема. У одних все есть, другие хотят какую-то ерунду (естественно, по мнению дарителя), третьим не угодишь. В такой ситуации специалисты по ведению домашнего бюджета советуют составлять списки заранее – например, случайно услышав пожелания близкого человека, или фиксируя внезапно пришедшие в голову идеи.

Читайте также: Категория Lifestyle Что можно и нельзя дарить мужчине: приметы В народе существует большое количество запретов, которые имеют отношение к подаркам.

Но все это долгосрочные стратегии, и во второй половине ноября времени на их реализацию уже нет. Поэтому можно воспользоваться подсказками – например, статистикой, что чаще всего украинцы покупают в «черную пятницу». По данным того же исследования Picodi, самыми популярными товарами являются одежда и обувь (50%), электроника и бытовая техника (38%), косметика и парфюмерия (25%), товары для дома и сада (19%), спорттовары (17%), нижнее белье (13%), ювелирные украшения (13%).

Если даже после ознакомления с этим перечнем, никаких идей не возникает, можно оттолкнуться от увлечений, в том числе и совсем свежих. Например, на удаленке многие увлеклись творчеством – от конструирования моделей самолетов до создания картин по номерам.

Обновление гардероба: первична вещь, а не распродажа

Многие ждут зимних распродаж для того, чтобы обновить гардероб. Причем в этот период пользуется спросом все – от белья и платьев до ботинок и пуховиков. В среднем скидки в сегменте одежды и обуви в период осенне-зимних распродаж составляют 20-30%.

Почему все это стоит купить в ноябре, а не в декабре? Во-первых, как уже говорилось выше, выбор сейчас гораздо шире. Во-вторых, в «черную пятницу» многие точки дают скидки на весь товар, а в декабре – только на старые коллекции. В-третьих, если речь идет о том же новогоднем наряде, в случае неудачного заказа у покупателя останется время его вернуть или поменять. Во второй половине декабря, когда почтовые операторы будут перегружены, сделать это будет очень проблематично.

О том, как на распродажах держать себя в руках и не накупить лишнего, сказано немало. Но многие признаются, что скидки их буквально манят, и удержаться невозможно!

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«Есть разница между «манят распродажи» и «манит конкретная вещь, которая – ура! — сейчас со скидкой», — поясняет психолог и НЛП-практик Инна Алексеенко. — То есть одно дело, когда вы с радостью покупаете вещь, которая вам нравится, со скидкой. И совсем другое, когда первична распродажа, а не вещь. Есть старый, но действенный совет: спрашивайте себя, купили бы вы эту вещь по полной стоимости, если бы у вас было побольше денег?».

Поскольку красный ценник сильнее критического мышления, и покупателю кажется, что вещь со скидкой 70% в любом случае идеально впишется в его гардероб, эксперт советует в период распродаж особенно придирчиво вспоминать, с чем конкретно из имеющегося гардероба новая вещь будет сочетаться.

И еще один нюанс. По словам Инны Алексеенко, чем дешевле вещь, тем покупатель к ней изначально более скептично настроен. При этом есть большой риск, что даже если на следующий день он решит, что покупка ему не нужна, идти в магазин и заниматься возвратом будет лень. И потребитель получит плюс одну вещь в шкафу с неснятой годами биркой.

Гаджеты: проверяем историю цен

Бытовая техника и электроника стабильно входит в топ-3 самых популярных товаров, покупаемых в период распродаж. И этому есть несколько логичных объяснений.

Во-первых, товары из этой категории недешевы, так что скидка даже в 10-15% выливается во вполне приличную сумму.

Во-вторых, людям свойственно приурочивать такие покупки именно к Новому году. Причем не столь уж важно, о чем идет речь – новом телефоне, ноутбуке или стиральной машине.

И, наконец, в-третьих, данные исследований показывают, что в «черную пятницу» украинцы больше всего верят в скидки именно на электронику и бытовую технику. И неспроста: по статистике крупнейшие производители электроники на время чернопятничных распродаж делают скидки в среднем до 25% от стартовой цены товара.

Опрос, о котором говорилось выше, показал: 46% респондентов основным фактором, склоняющим их в пользу покупки в «черную пятницу» называют скидку на желаемый товар. Но при этом 27% опрошенных обращают внимание на манипуляции с ценами, когда перед началом скидок стоимость повышается, а каждый пятый считает, что в «черную пятницу» магазины делают скидки лишь на неинтересный или залежалый товар.

Как же понять, не обманул ли продавец со скидками? Главный совет очень прост: отслеживать ценники за две-три недели до распродажи. Если же время уже упущено, есть и другие способы. Скажем, при покупке на торговой площадке Aliexpress можно воспользоваться помощником – плагином AliHelper, который позволяет отследить, как в последнее время менялась цена на конкретный товар.

Продукты и алкоголь: делаем запасы к новогодним застольям

Интересный факт: продукты входят в топ-пятерку товаров, которые пользуются наибольшим спросом в «черную пятницу» среди украинцев. А игристые вина и конфеты в коробках вообще разлетаются как горячие пирожки.

На первый взгляд кажется, что с покупкой еды более чем за месяц до праздника особо не разгонишься – далеко не каждый продукт способен выдержать такой долгий срок. Но, тем не менее, список того, что можно купить заранее, достаточно широк. Это икра, консервы (от зеленого горошка, кукурузы и соленых огурцов до печени трески и тунца), сырокопченая колбаса, майонез, сахар, мука, сыр в упаковке производителя, яйца, конфеты и печенье в коробках, и многое другое, в зависимости от предпочтений конкретной семьи. Опыт прошлых лет показывает, что закупки продуктов в «чернопятничные» дни способны сэкономить 25-30% расходов.

А то, что алкоголь к Новому году выгодно покупать заранее, вообще ни для кого не секрет. Уже сейчас многие торговые сети готовят покупателей к приятным сюрпризам, обещая 26 ноября настоящий обвал цен на вина и коньяки. Понятно, что в конце декабря таких предложений не будет.