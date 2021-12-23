Правда ли валюта подскочит на праздники: финансист дал прогноз

Что ждет гривну в 2022 году?

В течение 2021 года национальная валюта радовала своей стабильностью, но чем ближе мы подходим к новому году, тем больше возникает вопросом относительно дальнейшей стабильности гривны. "Масла в огонь" подливают и экономические эксперты, систематически подчеркивающие положительное влияние незначительной девальвации, которая бы улучшила отношения с экспортерами.

Известный в Украине эксперт в сфере финансов Сергей Фурса уверяет, что обычным украинцам никакого дела до экспортеров нет, а показатели "твердости" гривны, которые она долго демонстрирует на табличках обменников, действуют успокаивающе. Об этом специалист сообщил в интервью корреспонденту "Телеграфа".

По словам экономиста, курс национальной валюты не должен зависеть от экспортеров и импортеров, которые весь год были "в шоколаде" из-за существенного подорожания агропродукции и металла. Он убежден, что цена на гривну должна оставаться рыночной.

Относительно прогнозов на предстоящие праздники и начало 2022 года, Фурса отметил, что национальная валюта сохранит свои позиции при условии, что на нее не будут оказывать давление внешние факторы.

Также финансист заверил, что в январе украинцам все же не стоит ожидать "валютных сюрпризов" и назвал такие опасения "очередными сказками".

Также во время разговора с корреспондентом "Телеграфа" специалист рассказал об экономике во времена пандемии, о заробитчанах и "антибизнесовом" законе №5600. Детальнее с мнениями финансиста можно ознакомиться в нашем материале: "Придется смириться и платить", — экономист Фурса о тарифах и курсе доллара в Украине.