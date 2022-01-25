Пенсионерам проиндексируют выплаты: на сколько и кому повысят пенсии 1 марта 2022 года

Почти 6 миллионов украинцев с начала марта начнут получать большие пенсии.

В начале весны украинских пенсионеров ждет один из запланированных на 2022 год этапов повышения пенсионных выплат: пенсии будут проиндексированы на 14%.

Об этом на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в понедельник, 24 января, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"В этом году мы проиндексируем своевременно, как делали и в предыдущие годы, с 1 марта пенсии для всех украинских пенсионеров. Индексация произойдет на 14%. В среднем пенсии увеличатся на 500 грн. Соответственно, почти 5 миллионов 900 тысяч получающих страховые пенсии, назначенных до 2019 года, получат доплаты, в среднем, по 500 грн", — сказал премьер.

Он также отметил, что пенсии военных пенсионеров и ликвидаторов с инвалидностью повысятся на сумму от 700 до 1500 грн.

Помимо этого будут увеличены минимальные пенсии для не имеющих страхового стажа пенсионеров.

Также Шмыгаль напомнил, что увеличатся размеры государственной помощи и будут проиндексированы доплаты к пенсиям для граждан старше 70 лет.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно страхового стажа в Украине, чтобы выйти на пенсию в 60 лет и как он вууысчитывается.