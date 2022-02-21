Данные Ахметова и Коломойского из банка Швейцарии оказались в открытом доступе: расследование

Всего в Credit Suisse оказались данные 2,5 тысячи украинцев

Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, одни из самых богатых людей Украины, являются клиентами одного из самых крупных банков Швейцарии. На счетах, что принадлежат бизнесменам, лежат крупные суммы денег, которые простым украинцам не заработать даже за всю жизнь.

Конкретные данные касаемо богатства отдельных наших соотечественников опубликовали журналисты "Слідство.Інфо", ссылаясь на международный медиа-проект SuisseSecrets.

Что из себя представляет SuisseSecrets?

Немецкие журналисты издания Süddeutsche Zeitung совместно с OCCRP и десятком мировых СМИ получили доступ к слитым в сеть данным из швейцарского банка Credit Suisse. Это одно из самых старых финучреждений страны, которому доверяют клиенты по всей планете.

Изначально с журналистами поделились информацией касаемо более 18 тысяч счетов. Украинцев в этом "сливе" оказалось 2,5 тысяч. Среди них — немало известных имен: и экс-премьер Павел Лазаренко, и бизнесмен Павел Фукс, и некоторые крупные предприниматели, которых власть регулярно награждает титулом "олигарх".

Деньги Коломойского и Ахметова

"Слідство.Інфо" провели детальный анализ большинства полученных счетов. "Телеграф" же пока обратит внимание на информацию о двух наиболее "громких" именах из списка.

Ринат Ахметов

Ринат Ахметов

Согласно банковским данным, большинство денег Ахметова в швейцарском Credit Suisse связаны с его бизнес-группой SCM. Утверждается, будто бы бизнесмен имеет не менее пяти десятков разных счетов. Лишь на одном из них размер депозита составлял 497 млн швейцарских франков. При этом данные о количестве денег предоставлены по состоянию на 2016 год.

Интересно, что адвокаты Ахметова и его компании утверждают, что никакой новостью подобная информация не является. Якобы SCM не может не иметь счетов за рубежом, и швейцарский SCM был одним из лучших выборов.

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

По информации журналистов, этот украинский бизнесмен также имел свой счет в Швейцарии. На нем оказалось больше 27 млн швейцарских франков (это больше 800 млн гривен). Также в финучреждении оказался общий счет, который оформлен на имена жены, дочери и матери предпринимателя. Его общий размер превысил 3 млрд франков еще в 2007 году.

По словам самого бизнесмена, такую крупную сумму удалось выручить после продажи акций Evraz. При этом он не признает наличия прямого счета в Credit Suisse.

"Те [счета], который вы описываете, это были счета не CS, а другого банка, который потом купил Credit Suisse. В 1996 году это был, по моему, банк Leu, а потом он стал Clariden Leu, — утверждает Игорь Коломойский. — И на него приходили деньги от продажи активов Evraz".

Бизнесмен подчеркнул, что вскоре все эти деньги были направлены в Кипрский филлиал "ПриватБанка", где они и хранились.

Также Коломойский добавил, будто бы его семья не имела отношения к счетам, но получила бы доступ, случись с ним какое-то несчастье.

Напомним, что Evraz Group является международной металлургической компанией. В 2007 году она купила пять тематических предприятий в Украине, которую ей продала группа "Приват", принадлежащая Коломойскому.

К слову, за последние несколько лет это уже второй крупный "слив" финансовых документов по миру, фигурантами которых оказываются украинцы. Предыдущее расследование получило название "Досье Пандоры" или Pandora Papers, и среди главных "героев" расследования оказался президент Владимир Зеленский.

Также "Телеграф" писал, что на наличии офшоров благодаря этому проекту якобы попался и глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков.