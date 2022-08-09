Рынок труда в Украине растет – в июле ситуация с трудоустройством улучшилась

На рынке труда растет количество не только предложений работников, но и запросов работодателей

В июле было зарегистрировано порядка 40,5 тысяч вакансий, что на 14% больше, чем в июне, правда по-прежнему куда меньше чем годом ранее.

Лидерами по количеству размещенных вакансий стали Киевская – 10 839, Львовская – 4 950, Днепропетровская – 3 618, Одесская – 2 128 и Ивано-Франковская область – 1 389 вакансий. А во Львовской и Ивано-Франковской областях количество вакансий в июле 2022 года уже достигло 80% и 76% от количества вакансий в июле 2021 года. Об этом сообщает сайт поиска работы Work.ua.

Больше всего динамика роста предложений о трудоустройстве была зарегистрирована в Днепропетровской (+25%), Запорожской (+21%), Николаевской (+21%), Кировоградской (+17%) и Киевской областях (+16%).

При этом чаще всего искали таких специалистов как:

менеджер по продажам — 3 246 вакансий (+13%);

продавец-консультант — 2 260 вакансий (+11%);

бухгалтер — 1628 вакансий (+20%);

водитель — 1 265 вакансий (+16%);

повар — 1 149 вакансий (+11%)

Кого больше всего искали в июле Источник - Work.ua

Наибольшей конкуренцией в июле пользовались такие профессии как:

обработчик фото – 13 отзывов в сутки;

администратор салона красоты — 13;

HTML-верстальщик — 12;

видеомонтажер — 8;

графический дизайнер — 7.

Что до зарплат, то ее средний размер по стране колеблется в районе 15 тысяч гривен, а Топ-5 самых высокооплачиваемых специалистов, не связанных с ИТ-сферой выглядит так:

медиабаер (специалист по продвижению рекламы в СМИ – Ред.) – 57 500 грн;

телеведущий — 40 000 грн;

высотник и водитель-международник — по 35 000 грн;

руководитель отдела продаж — 32 500 грн;

директор предприятия — 32 250 грн.

Кто получает самые высокие зарплаты Источник - Work.ua

Наименьшая же оплата труда наблюдается по таким вакансиям как уборщик – 7 000 грн и санитар – 6 850 грн.

В то же время украинцев активно зазывают заграницу, предлагая зарплату свыше 100 тысяч гривен.