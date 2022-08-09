Рынок труда в Украине растет – в июле ситуация с трудоустройством улучшилась
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На рынке труда растет количество не только предложений работников, но и запросов работодателей
В июле было зарегистрировано порядка 40,5 тысяч вакансий, что на 14% больше, чем в июне, правда по-прежнему куда меньше чем годом ранее.
Лидерами по количеству размещенных вакансий стали Киевская – 10 839, Львовская – 4 950, Днепропетровская – 3 618, Одесская – 2 128 и Ивано-Франковская область – 1 389 вакансий. А во Львовской и Ивано-Франковской областях количество вакансий в июле 2022 года уже достигло 80% и 76% от количества вакансий в июле 2021 года. Об этом сообщает сайт поиска работы Work.ua.
Больше всего динамика роста предложений о трудоустройстве была зарегистрирована в Днепропетровской (+25%), Запорожской (+21%), Николаевской (+21%), Кировоградской (+17%) и Киевской областях (+16%).
При этом чаще всего искали таких специалистов как:
- менеджер по продажам — 3 246 вакансий (+13%);
- продавец-консультант — 2 260 вакансий (+11%);
- бухгалтер — 1628 вакансий (+20%);
- водитель — 1 265 вакансий (+16%);
- повар — 1 149 вакансий (+11%)
Наибольшей конкуренцией в июле пользовались такие профессии как:
- обработчик фото – 13 отзывов в сутки;
- администратор салона красоты — 13;
- HTML-верстальщик — 12;
- видеомонтажер — 8;
- графический дизайнер — 7.
Что до зарплат, то ее средний размер по стране колеблется в районе 15 тысяч гривен, а Топ-5 самых высокооплачиваемых специалистов, не связанных с ИТ-сферой выглядит так:
- медиабаер (специалист по продвижению рекламы в СМИ – Ред.) – 57 500 грн;
- телеведущий — 40 000 грн;
- высотник и водитель-международник — по 35 000 грн;
- руководитель отдела продаж — 32 500 грн;
- директор предприятия — 32 250 грн.
Наименьшая же оплата труда наблюдается по таким вакансиям как уборщик – 7 000 грн и санитар – 6 850 грн.
В то же время украинцев активно зазывают заграницу, предлагая зарплату свыше 100 тысяч гривен.