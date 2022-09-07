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Курс доллара – как повлияют угрозы путина навредить зерновому коридору на стабильность гривны

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Грозит ли курсу доллара опасность зерновому коридору Новость обновлена 07 сентября 2022, 16:43
Грозит ли курсу доллара опасность зерновому коридору

Эксперты рассказали, может ли курс доллара пойти вверх из-за угроз агроэкспорту

Хотя в среду, 7 сентября, курс доллара в Украине не изменился, на него может повлиять заявление диктатора рф путина, касающееся зернового коридора и аграрного экспорта из украинских портов, стартовавшего в июле.

Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, путин заявил, что якобы только два из 87 кораблей, нагруженных украинским зерном, отправились в Африку. По его мнению, "стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и прочего продовольствия по этому маршруту".

Эксперты рассказали "Телеграфу", как это повлияет на курс доллара в Украине.

Так, по мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, безналичный курс является фиксированным и никакое заявление путина на него не повлияет, а вот наличный доллар действительно может "поколебаться". Тем не менее, собеседник "Телеграфа" уверен, что колебания будут непродолжительными и незначительными.

По словам экономического эксперта Даниила Монина, многое зависит от того, перейдет ли диктатор от слов к делу.

"Мне интересно как они собираются ограничивать экспорт? Судами мешать? Или опять ракетами стрелять по Одессе? Скорее похоже на очередные понты", — подчеркивает эксперт.

С другой стороны, учитывая тяжелое для рф положение на фронте последних дней, от неадекватного диктатора можно ожидать и резких действий.

"Если нечто подобное случится, придется корректировать планы вывоза зерна и поступления валюты, что может иметь последствия, да и то скорее небольшие. Но в целом думаю все же дальше слов ничего не пойдет", — оговаривается эксперт.

По данным НБУ, имеющиеся сегодня международные финансовые резервы позволят Украине до конца года обеспечивать критический импорт и выполнять свои международные обязательства.

Теги:
#Гривна #Курс доллара #агроэкспорт #курс доллара. курс евро