Продукты стали чаще покупать за наличные: как блэкаут меняет привычки украинцев

Украинцы стали беречь наличку

Продолжающиеся обстрелы российскими оккупантами объектив критической инфраструктуры значительно изменили привычки и товарные предпочтения украинцев, но помимо этого изменились и наши денежные привычки.

Так, как сообщил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга на своей странице в Facebook, украинцы все больше стали отказываться от наличных и предпочитать оплату картами.

В ноябре украинцы платили картами в сети торговых терминалов ПриватБанка за покупку электроники и бытовой техники на 15% чаще чем в октябре. Выросли расходы и на горючее — оплаты картами на АЗС по сравнению с октябрем выросли на 7,6% до 2,7 млрд грн, а вот на еду с карт стали платить меньше на 9,6% — до 22,1 млрд грн, лекарства на 4% — до 3,1 млрд грн, а также кафе и рестораны на 12,4% — до 3,1 млрд грн.

Можно предположить, что покупка продуктов за наличные является следствием перехода части украинцев на закупки на рынках, где цены иногда ниже магазинных.

В целом безналичные оплаты картами Приватбанка в ноябре упали на 5% до 51 млрд грн. Причиной тому, как считает Олег Серга, аварийные перебои с электричеством.

С другой стороны, именно по этой причине набирает популярность услуга по снятию наличных денег на кассе. Так, за ноябрь из торговых терминалов ПриватБанка украинцы получили наличные на кассах торговых точек на 43% больше по сравнению с октябрем — 2,3 млрд грн. В целом же за ноябрь наличные на кассе получили почти 1,5 миллиона украинцев, а средняя сумма полученных таким образом наличных немного превышает 1,5 тыс. грн. на каждого.

Стоит напомнить, что впервые о такой услуге активно заговорили после начала большого вторжения рф, когда нужно было, кроме прочего, решить вопрос инкассации.

Ранее "Телеграф" рассказывал где и каким образом можно снять наличные с кассы если поблизости нет работающего банкомата. Для получения данной услуги достаточно купить что-то в супермаркете, АЗС или аптеках сетей, оказывающих своим клиентам такую услугу.