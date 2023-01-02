Будет ли обвал гривны в 2023-м? Экономист детально объяснил ситуацию в Украине

Эксперт считает, что в текущем году международные резервы будут нарастать

Ситуация на валютном рынке в Украине остается относительно стабильной. Эксперт и архитектор онлайн-системы бухучета Oblik-SaaS Даниил Монин сделал прогноз по курсу гривны в 2023 году.

По его словам, в текущем году товарный экспорт оценивается на том же уровне, что и в 2022-ом. С точки зрения эксперта, импорт будет подавлен несколькими факторами:

снижением цен на нефть (Монин оценивает их в диапазоне 70-90 долларов за баррель против 80-130 долларов в 2022-м);

снижением покупательной способности граждан (кризис внутри страны будет нарастать);

выездом 7-9 млн человек за пределы страны.

"Также я ожидаю низкий вывод прибыли из страны, которая в больших убытках и минимизации конвертации гривны в валюту населением, на фоне таких же как в 2022 году перечислений заробитчан в Украину, а также порядка 40 млрд долларов грантов и кредитов прежде всего от США (18 млрд грантов) и 18 млрд кредитов от ЕС и вероятно ещё млрд 5 помощи от МФО и правительств", — отметил Монин.

Эксперт добавил, что исходя из таких позиций он не видит причин для девальвации гривны вообще в 2023 году. Более того, по мнению Монина, международные резервы будут нарастать в 2023 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Данил Гетманцев сделал прогноз по курсу доллара в Украине на январь 2023 года.

Больше об экономической ситуации в Украине читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Ждать ли обвала гривны в 2023 году".