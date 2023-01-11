В Украине продлили важную програму помощи бизнесу и переселенцам: о чем речь

Бизнес будет получать по 6700 гривен на протяжении двух месяцев

Работодателям, которые трудоустраивают переселенцев, продлили выплату компенсаций еще на год. В течении 2023 года правительственная программа, направленная на поддержку бизнеса и ВПО, продолжит работать.

Об этом сообщили на правительственном портале. Решение о продлении программы было принято на заседании Кабмина 10 января.

Правительство приняло решение дополнительно выделить средства на финансирование программы из Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Также будут подключены другие источники, незапрещенные законом.

Известно, что в течение 2022 года на работу были устроены почти 16,5 тысяч внутренних переселенцев. Компенсацию в размере 200 млн гривен за трудоустройство ВПО получили свыше 10 тысяч предпринимателей, рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В 2023 году предварительный расход составляет 308 млн гривен, а предполагаемое количество трудоустроенных переселенцев — 23 тысячи человек. Цель программы — ускорить адаптацию людей, которые вынужденно переехали из опасных регионов, а также повысить уровень занятости среди населения. За каждого трудоустроенного из числа внутриперемещенных лиц государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (6700 гривен) в течение 2 месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, может ли переселене рассчитывать на выплату субсидий. Характер начисления выплат изменился в Украине с 1 января 2023 года.