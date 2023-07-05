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Выплата от государства на погребение: кто будет иметь право на эту помощь и сколько она составит

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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В некоторых случаях государство может самостоятельно организовать погребение пенсионера. Новость обновлена 05 июля 2023, 13:26
В некоторых случаях государство может самостоятельно организовать погребение пенсионера.. Фото еспресо

От чего будет зависеть размер денежной выплаты на погребение пенсионеров

Некоторые украинцы могут наследовать социальные выплаты застрахованного лица при некоторых условиях. А родственникам умершего пенсионера могут начислить пособие на погребение.

Как сообщает Верховная Рада, родственники получат двухмесячную выплату пенсии умершего.

Что входит в сумму социальной помощи на погребение

  • надбавки;
  • повышение;
  • дополнительная пенсия;
  • целевая помощь и т.д.

Так что, если у пенсионера выплата была 5 тысяч гривен, то на похороны государство выплатит 10 тысяч гривен.

Следует отметить, что ранее на похороны военных пенсионеров выплачивали помощь в размере трех начислений. А если семья умершего не могла организовать погребение, это делало государство.

Украина выплатит социальную помощь на погребение и тем, кто подпадает под такие законы:

  • "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
  • "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";
  • "О Кабинете Министров Украины";
  • "О государственной службе";
  • "О Национальном банке Украины";
  • "О дипломатической службе";
  • "О службе в органах местного самоуправления";
  • "О прокуратуре";
  • "О статусе народного депутата Украины";
  • "О судебной экспертизе";
  • "О научной и научно-технической деятельности";
  • "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов".

Деньги будут поступать от Пенсионного фонда Украины.

В случае, если умершее лицо застраховано, то родственникам следует обращаться к работодателю, потому что именно он получит эту помощь от Пенсионного фонда.

А если умерший имеет статус ВПЛ или житель временно оккупированных территорий, можно обращаться в любое отделение ПФУ, потому что у пенсионера нет конкретной привязки к месту жительства или регистрации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить выплаты от государства в июле.

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#Социальные выплаты #Захоронение #Пенсия