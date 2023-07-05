Выплата от государства на погребение: кто будет иметь право на эту помощь и сколько она составит
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
От чего будет зависеть размер денежной выплаты на погребение пенсионеров
Некоторые украинцы могут наследовать социальные выплаты застрахованного лица при некоторых условиях. А родственникам умершего пенсионера могут начислить пособие на погребение.
Как сообщает Верховная Рада, родственники получат двухмесячную выплату пенсии умершего.
Что входит в сумму социальной помощи на погребение
- надбавки;
- повышение;
- дополнительная пенсия;
- целевая помощь и т.д.
Так что, если у пенсионера выплата была 5 тысяч гривен, то на похороны государство выплатит 10 тысяч гривен.
Следует отметить, что ранее на похороны военных пенсионеров выплачивали помощь в размере трех начислений. А если семья умершего не могла организовать погребение, это делало государство.
Украина выплатит социальную помощь на погребение и тем, кто подпадает под такие законы:
- "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
- "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";
- "О Кабинете Министров Украины";
- "О государственной службе";
- "О Национальном банке Украины";
- "О дипломатической службе";
- "О службе в органах местного самоуправления";
- "О прокуратуре";
- "О статусе народного депутата Украины";
- "О судебной экспертизе";
- "О научной и научно-технической деятельности";
- "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов".
Деньги будут поступать от Пенсионного фонда Украины.
В случае, если умершее лицо застраховано, то родственникам следует обращаться к работодателю, потому что именно он получит эту помощь от Пенсионного фонда.
А если умерший имеет статус ВПЛ или житель временно оккупированных территорий, можно обращаться в любое отделение ПФУ, потому что у пенсионера нет конкретной привязки к месту жительства или регистрации.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить выплаты от государства в июле.