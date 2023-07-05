Выплата от государства на погребение: кто будет иметь право на эту помощь и сколько она составит

От чего будет зависеть размер денежной выплаты на погребение пенсионеров

Некоторые украинцы могут наследовать социальные выплаты застрахованного лица при некоторых условиях. А родственникам умершего пенсионера могут начислить пособие на погребение.

Как сообщает Верховная Рада, родственники получат двухмесячную выплату пенсии умершего.

Что входит в сумму социальной помощи на погребение

надбавки;

повышение;

дополнительная пенсия;

целевая помощь и т.д.

Так что, если у пенсионера выплата была 5 тысяч гривен, то на похороны государство выплатит 10 тысяч гривен.

Следует отметить, что ранее на похороны военных пенсионеров выплачивали помощь в размере трех начислений. А если семья умершего не могла организовать погребение, это делало государство.

Украина выплатит социальную помощь на погребение и тем, кто подпадает под такие законы:

"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

"О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";

"О Кабинете Министров Украины";

"О государственной службе";

"О Национальном банке Украины";

"О дипломатической службе";

"О службе в органах местного самоуправления";

"О прокуратуре";

"О статусе народного депутата Украины";

"О судебной экспертизе";

"О научной и научно-технической деятельности";

"О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов".

Деньги будут поступать от Пенсионного фонда Украины.

В случае, если умершее лицо застраховано, то родственникам следует обращаться к работодателю, потому что именно он получит эту помощь от Пенсионного фонда.

А если умерший имеет статус ВПЛ или житель временно оккупированных территорий, можно обращаться в любое отделение ПФУ, потому что у пенсионера нет конкретной привязки к месту жительства или регистрации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить выплаты от государства в июле.