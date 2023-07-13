На отдых с деньгами: кому из военных могут отказать в выплатах во время отпуска

У военных есть возможность увеличения дней отдыха при одном обстоятельстве

Военные в Украине имеют право на компенсацию в случае неиспользования дополнительного социального отпуска. Но у бойцов есть возможность получить выплату двухмесячного денежного обеспечения во время отдыха.

Этой возможностью могут использовать демобилизованные бойцы, сообщает Верховная Рада Украины.

Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов", военные смогут получить отпуск продолжительностью 60 рабочих дней выплатой двухмесячного денежного обеспечения за счет Государственного бюджета Украины.

На сайте разъясняется, что денежную компенсацию начисляют тем, кто не использовал дни ежегодного отпуска в случае призыва бойца на военную службу от мобилизации, на особый период или по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

"Также актуальным в условиях военного положения является положение законопроекта о возможности отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой человек привлечен к исполнению работ на объектах критической инфраструктуры, производства товаров оборонительного назначения или выполняющего мобилизационное задание ", — говорится на сайте.

Вероятно, у военных будет возможность увеличить отпуска по семейным обстоятельствам. Согласно вышеупомянутому закону, количество дней вырастет с 15 до 30. К тому же, за военными сохраняется начисление зарплаты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о разных финансовых выплатах военнослужащим в Украине. Размер денежного обеспечения зависит от многих факторов.