Дополнительные выплаты для пенсионеров: кто из пожилых украинцев может на них рассчитывать

Существует четыре основания для начисления дополнительных выплат пенсионерам

Некоторые пожилые люди в Украине имеют право на дополнительные выплаты от государства и одной из таких категорий являются одиноко проживающие пенсионеры, не имеющие трудоспособных родственников, которые могут за ними присмотреть.

Как сообщает ukrainianinpoland.pl, размер помощи составляет более 800 гривен и будет начисляться она ежемесячно.

Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц", размер ежемесячной помощи, которое могут получать некоторые пожилые украинцы, составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. То есть 873 гривны, если в 2023 году пм составляет 2093 гривны.

Кто из пенсионеров имеет право на такую выплату

возраст старше 80 лет;

одинокое жительство;

потребность в постоянном постороннем уходе;

наличие пенсии по возрасту.

"Учитывая последнее условие, такую помощь выплачивают только тем гражданам, которые получают пенсию по возрасту. Те, что получают пенсию по другим основаниям, например люди с инвалидностью, получающие социальные выплаты после травмы на производстве, на такую помощь не могут претендовать", – говорится в сообщении.

К тому же не будут иметь право на такую помощь лица, получающие выплаты по уходу за стариком или если пенсионеру начисляют надбавку по уходу.

Следует отметить, что потребность в постороннем уходе должна быть удостоверена выводами врачей и подтверждена документально.

Какие документы нужны для получения выплаты

подать заявление в управление соцзащиты населения по месту регистрации или месту его фактического проживания;

заключение ВКК (врачебно-консультативной комиссии), в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе. Это самый главный документ для получения такой помощи;

паспорт;

идентификационный номер;

выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавку за уходом к пенсии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсии и прожиточный минимум в Украине должны повышаться дважды в год, однако в 2023 году этого не будет.