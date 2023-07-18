Дополнительные выплаты для пенсионеров: кто из пожилых украинцев может на них рассчитывать
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Существует четыре основания для начисления дополнительных выплат пенсионерам
Некоторые пожилые люди в Украине имеют право на дополнительные выплаты от государства и одной из таких категорий являются одиноко проживающие пенсионеры, не имеющие трудоспособных родственников, которые могут за ними присмотреть.
Как сообщает ukrainianinpoland.pl, размер помощи составляет более 800 гривен и будет начисляться она ежемесячно.
Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц", размер ежемесячной помощи, которое могут получать некоторые пожилые украинцы, составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. То есть 873 гривны, если в 2023 году пм составляет 2093 гривны.
Кто из пенсионеров имеет право на такую выплату
- возраст старше 80 лет;
- одинокое жительство;
- потребность в постоянном постороннем уходе;
- наличие пенсии по возрасту.
"Учитывая последнее условие, такую помощь выплачивают только тем гражданам, которые получают пенсию по возрасту. Те, что получают пенсию по другим основаниям, например люди с инвалидностью, получающие социальные выплаты после травмы на производстве, на такую помощь не могут претендовать", – говорится в сообщении.
К тому же не будут иметь право на такую помощь лица, получающие выплаты по уходу за стариком или если пенсионеру начисляют надбавку по уходу.
Следует отметить, что потребность в постороннем уходе должна быть удостоверена выводами врачей и подтверждена документально.
Какие документы нужны для получения выплаты
- подать заявление в управление соцзащиты населения по месту регистрации или месту его фактического проживания;
- заключение ВКК (врачебно-консультативной комиссии), в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе. Это самый главный документ для получения такой помощи;
- паспорт;
- идентификационный номер;
- выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавку за уходом к пенсии.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсии и прожиточный минимум в Украине должны повышаться дважды в год, однако в 2023 году этого не будет.