Процесс стоимостью 40 тысяч дронов — как Фонд гарантирования вкладов борется за "Укринбанк"?

Самые громкие дела в государственном реестре судебных решений, касающиеся возможных злоупотреблений в "Укринбанке"

72 миллиона долларов — это почти 20 тысяч дронов Mavic, которые еще "на вчера" нужны на фронте нашим защитникам. Эта сумма — эквивалент 1,8 миллиарда гривен, которые выплатил Фонд гарантирования вкладов физических лиц клиентам "Укринбанка" в 2015-2016 годах. Средства взяли как ссуду у Министерства финансов, а вернуть должны, в частности, за счет активов "Укринбанка".

Впрочем, бывшие акционеры банка все еще не оставляют попыток отсудить ликвидные активы банка в пользу созданной ими же инвесткомпании "Укринком". Которую вот уже 7 лет бывшие владельцы банка пытаются выдать за правопреемника "Укринбанка". Сейчас эта борьба между Фондом гарантирования вкладов и бывшим менеджментом банка выходит на финишную прямую.

Для экс-менеджмента банка решение суда в пользу государства и ФГВФЛ означает большие проблемы. Не только финансовые. По меньшей мере, 7 уголовных производств расследуются сегодня по действиям бывших акционеров "Укринбанка". Следствие ведут Национальная полиция Украины, НАБУ и даже СБУ.

Мы промониторили дела в государственном реестре судебных решений, которые касаются возможных злоупотреблений в "Укринбанке". Далее вспомним, к чему относятся самые громкие из них.

Злоупотребление на 1 млрд

Причиной неплатежеспособности банка, как и причиной огромного сопротивления тому, чтобы забрать "Укринбанк" из-под контроля Фонда гарантирования вкладов, могут быть злоупотребления прежнего менеджмента. А их только в 2016 году, как сообщал ФГВФЛ, было выявлено нарушений на 864 миллиона гривен. Учитывая изменение курса доллара, речь идет о сумме, которая на сегодняшний день эквивалентна 1,5—2 миллиардам гривен. А это еще около 20 тысяч дронов.

О злоупотреблениях в июле 2016 года сообщал в комментарии "Украинской правде" заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик.

Три из одиннадцати заявлений в правоохранительные органы, которые подали в ФГВФЛ, касались собственников, руководителей и должностных лиц банка. Из-за тайны следствия в Фонде отказали по запросу "Телеграфа" в предоставлении копий этих заявлений.

В то же время, во время проверки открытых источников нам, вероятно, все же удалось найти производство по злоупотреблениям акционерами и топ-менеджментом "Укринбанка". И самыми большими из них является кредитование связанных бизнесов.

По данным УП , речь идет о сумме в 600 миллионов гривен. По состоянию на 2016 год именно столько могли составлять кредиты "Укринбанку", выданные "инсайдерам", то есть связанным компаниям.

Кредиты "для своих"

Инсайдерское кредитование стало причиной, по которой посыпалось большинство банков в 2014-2015 годах. В истории "Укринбанка" под руководством Владимира Клименко таких кейсов также оказалось множество.

Среди них кредиты для "Ватутинского хлебокомбината". Его владельцем в 2016 году городской голова Ватутино прямо называл "Укринбанк". При руководстве банком Владимира Клименко "Укринбанк" инвестировал в хлебозавод в Черкасской области более 80 миллионов гривен.

А после признания банка неплатежеспособным у хлебокомбината быстро начались финансовые проблемы. В 2016 году завод оказался на грани банкротства, его работники выходили на митинги жечь шины. Участники рынка сообщают, что Владимир Клименко пытался продать предприятие, но так и не нашел покупателя. В 2018 году имущество хлебозавода было пущено с молотка .

Вероятно, еще одним связанным предприятием, не пережившим ликвидацию "Укринбанка", стало ООО "Агропром-В", которое тоже занималось производством хлеба в Ватутино. Сегодня эта компания тоже банкрот, впрочем, пересматривая дело в реестре, мы обнаружили среди кредиторов обанкротившейся ООО "Ватутинский хлебокомбинат" и "Укринбанк", с суммами требований к "Агропром-В" в 13 и 3,8 млн грн соответственно.

Кроме того, у "Ватутинского хлебокомбината" и ООО "Агропром-В" оказался общий учредитель — ООО "УКРАИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕСУРС". Весь этот бизнес обанкротился вместе с ликвидацией "Укринбанка".

70 млн грн в подарок бывшим бизнес-партнерам

Еще одной связанной компанией, получавшей щедрое кредитование от "Укринбанка" во времена руководства финучреждением Владимиром Клименко, могло быть ООО "Энергетическая группа". Детали дела можно найти в постановлении Высшего хозяйственного суда по делу № 910/10651/14.

Как следует из деталей дела, в период с апреля по октябрь 2013 года Владимир Клименко, с нарушением своих полномочий и требований внутренних нормативных документов Банка, выдал банковскую гарантию в пользу ООО "Энергетическая группа" на сумму почти 70 млн грн.

О чем были заключены договоры, согласно которым ООО "Энергетическая группа" обязалось уплатить в пользу бенефициара — ООО "Ист Грейс" сумму гарантии в случае невыполнения должником обязательств по договору поставки.

Свои обязательства ООО "Энергетическая группа" так и не выполнило, они легли дополнительным долгом на сумму 69 351 561 грн для "Укринбанка". Здесь следует добавить только, что до 2002 года учредителем и бенефициаром ООО "Энергетическая группа" был сам Владимир Клименко. Хороший получился подарок для бывших бизнес-партнеров, а может, и не бывших.

Только по трем выявленным связанным компаниям — сумма кредитов от "Укринбанка", имеющих признаки инсайдерских, на сумму более 160 миллионов гривен, и речь идет о временах, когда курс был совсем не такой, как сейчас. Сколько средств было потеряно безвозвратно, то есть фактически выведено из банка — должны ответить правоохранители.

Мошенничество, которое расследует СБУ

Еще в 2016 году Служба безопасности Украины после обращения ФГВФЛ начала расследовать уголовное производство по факту переименования ПАО "Укринбанк" в инвесткоманию "Укринком". А также последующей продажи инвесткомпанией имущества "Укринбанка" третьим лицам.

Такие действия бывших акционеров "Укринбанка" следователи СБУ квалифицировали как "мошенничество", по крайней мере, именно такие формулировки фигурирует в уголовном производстве №220180000000000303 , которое касается отчуждения бывшим менеджментом активов "Укринбанка".

В 2016 году, благодаря наложению ареста СБУ, часть имущества, принадлежавшего банку, удалось спасти.

Сегодня же активы, находящиеся на балансе по состоянию на август 2023 года, которые, вероятно, находятся в залоге или собственности ликвидированного банка согласно данным Youcontrol, — это 480 объектов недвижимости и 92 земельных участка по всей стране. Их дальнейшая судьба будет решена в суде.

Что будет дальше

Возвращение государству полноценного контроля и возможности распоряжаться активами "Укринбанка" решается в судебных процессах. После долгого перерыва это стало возможным после решения Большой Палаты Верховного суда от 19 июля 2023 года по делу №909/578/17 .

Тогда Большая Палата ВС поставила окончательную точку в вопросе правопреемства банка, отметив, что единственным правопреемником банка может быть только Фонд гарантирования вкладов, а не инвесткомпания. После этого ФГВФО также смог возобновить рассмотрение других дел в судах, которые позволят окончательно вернуть "Укринбанк" под управление государства. В таком случае для всех, кто брал кредиты в ликвидированном банке, есть шансы на объективную реструктуризацию. Сам же банк сможет свободно распоряжаться имуществом банка и погасить свои обязательства перед вкладчиками и государственным бюджетом.

Одним из первых решений уже в ближайшее время может стать отмена перерегистрации "Укринбанка" в инвесткомпанию "Укринком", проведенную в 2016 году. А также лишение "Укринкома" возможности использовать ЕГРПОУ "Укринбанка". Соответствующее дело слушает Хозяйственный суд Луганской области.

Эта тема становится все более актуальной не только в СМИ, но и для правоохранителей, для которых вопрос стоимостью в 40 000 дронов должен быть одним из приоритетных во время войны.